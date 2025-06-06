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Ciência

Para sobreviver ao inverno, esses jacarés viram “picolés” com focinhos para fora do gelo

Cena é comum no inverno americano; veja vídeos e entenda mecanismo biológico.

Por Bruno Carbinatto 6 jun 2025, 12h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h22
Fotografia dos jacarés americanos entram em estado de hibernação.
 (David Arbour/Oklahoma Department of Wildlife Conservation./Reprodução)
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Todos os anos, durante o inverno no Hemisfério Norte, uma cena inusitada pode ser flagrada em algumas regiões dos Estados Unidos: “picolés” de jacarés congelados, com somente suas narinas para fora da água. Esses aligátores, da espécie Alligator mississippiensis, não estão mortos: seguem respirando e entram num estado de “dormência” para enfrentar o frio.

Esses répteis habitam regiões pantanosas, rios e lagos no sul dos Estados Unidos. Ao contrário dos crocodilos americanos (sim, jacarés e crocodilos são espécies diferentes), porém, os jacarés conseguem tolerar temperaturas muito mais baixas, e por isso também são encontrados em regiões que, no inverno, são tomadas pelo gelo e pela neve.

Quando o frio chega, os répteis, que dependem do ambiente externo para regular sua temperatura interna, entram num estado chamado de “brumação” – uma redução na atividade corporal parecida com a hibernação em mamíferos. Nessa fase, o metabolismo do jacaré entra em marcha lenta, e ele precisa de menos energia para viver. 

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Por isso, quando sentem que a superfície da água está prestes a congelar, os jacarés garantem que pelo menos seu focinho ficará para fora, para que a respiração continue. O resto do corpo aguenta as baixas temperaturas da água sem grandes problemas (abaixo da superfície, a água continua em estado líquido, mas bem gelada). A cena do “picolé de jacaré” pode ser flagrada em partes do Texas e da Carolina do Norte, principalmente. Vídeos como o que você vê abaixo viralizam todos os anos no inverno americano. 

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https://www.instagram.com/reel/DKdCJ5iOXCt/

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A brumação é um estado menos permanente e profundo que a hibernação dos mamíferos, porém: em dias mais frescos, os répteis podem voltar a se locomover e se alimentar. O picolé também não dura muitos dias, já que essas regiões dos Estados Unidos não permanecem congeladas por muito tempo.

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TAGS:
crocodilo
inverno
jacaré
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