Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🎀 Outubro Rosa: assine sua Revista Impressa e tenha informação, inspiração e conteúdo exclusivo sempre com você!
Ciência

Pesquisadores descobrem nova espécie de dinossauro no Brasil

O Ypupiara lopai é o primeiro dromeossaurídeo (a família dos velociraptors) encontrado no país. O fóssil original foi destruído no incêndio do Museu Nacional, mas os cientistas conseguiram descrevê-lo a partir de outros registros.

Por Maria Clara Rossini 12 ago 2021, 19h06 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h37
Ilustração de dois dinossauros Ypupiara lopai.
 (Guilherme Gehr/Reprodução)
Continua após publicidade
Pesquisadores descobrem nova espécie de dinossauro no Brasil Priorizar nos meus resultados Google

O Ypupiara lopai é a mais nova espécie de dinossauro tupiniquim. O animal ilustrado acima pertence à família dos dromeossaurídeos, cujo membro mais conhecido é o velociraptor. Eles viveram em algum momento entre 72 e 66 milhões de anos atrás, pouco antes do fatídico asteroide atingir a Terra e extinguir dos dinos.

Os dromeossaurídeos são um subgrupo dos terópodes – aqueles dinossauros que andam em duas patas e são geralmente carnívoros. O tiranossauro, por exemplo, é um terópode. Só que o Ypupiara é mais próximo das aves atuais do que do T. Rex. “É como se ele fosse tio das aves, e os tiranossauros fossem os bisavós”, explica Arthur Brum, doutorando do Museu Nacional e líder da pesquisa. O Ypupiara já tinha penas, mas não conseguia voar, já que as asas só surgiram posteriormente na linhagem das aves.

O fóssil do Ypupiara foi descoberto na cidade de ​​Peirópolis, no Triângulo Mineiro, entre as décadas de 1940 e 1960. Na época, não havia conhecimento sobre o grupo ao qual ele pertence, muito menos técnicas de computação para analisar o achado. Em 2017, Arthur começou a estudá-lo, já suspeitando que se tratava de uma nova espécie. Pesquisadores do Museu da Amazônia, da Universidade Federal do ABC e do Museu de Ciências da Terra também participaram do estudo.

Continua após a publicidade

Tudo que havia do Ypupiara era um maxilar com três dentes e outro fragmento da arcada dentária. Infelizmente, o fóssil foi perdido no incêndio do Museu Nacional em setembro de 2018. No entanto, ele já havia sido catalogado, medido e fotografado, o que permitiu com que a equipe seguisse com a pesquisa.

Siga
Fragmentos de fóssil do dinossauro Ypupiara lopai
(Brum et al./Reprodução)
Continua após a publicidade

“A gente estava em dúvida se deveria levar a pesquisa à frente, por causa do incêndio. Só que as informações que o fóssil preservava eram muito importantes para estudos futuros, então decidimos publicar”, diz Arthur.

Além de se tratar do primeiro dromeossaurídeo do Brasil, o que já é importante por si só, a pesquisa ainda pode ajudar outros cientistas a comparar fósseis e possivelmente encontrar novas espécies. “Daqui alguns anos, é provável que já se descubram outros dromeossaurídeos no Brasil”, continua.

Continua após a publicidade

Migração para o Brasil

Continua após a publicidade

O local em que o fóssil foi encontrado também pode ajudar a reconstruir a história migratória desses dinossauros. Os dromeossaurídeos existem em várias partes do mundo, desde a Ásia até os Estados Unidos. Um grupo específico, chamado unenlagíneo, só existe na América do Sul. Eles já haviam sido encontrados na Argentina, mas os fósseis descobertos por lá datam de 110 a 90 milhões de anos – mais antigos que o Ypupiara.

Naquela época, havia um grande deserto, chamado Cauiá, separando os territórios que hoje são a Argentina e o Brasil. Os unenlagíneos que moravam no país vizinho não conseguiam atravessar o deserto. A hipótese dos pesquisadores é que, com o passar do tempo, a região foi ficando mais úmida, o que teria permitido a migração e a distribuição dos animais pelo Brasil. Isso explicaria por que encontramos o Ypupiara morando por aqui em um período posterior aos argentinos, há 72 milhões de anos.

Continua após a publicidade

Lá no Triângulo Mineiro, esses dinossauros provavelmente se alimentavam de peixes e pequenos lagartos. A estimativa é que o Ypupiara media de 2,5 a 3 metros do focinho à cauda – um padrão de médio a grande porte para esse tipo de dinossauro.

Publicidade
TAGS:
Brasil
Dinossauros
História
museu
paleontologia
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA ELEIÇÕES

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas

ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA 10.10

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).