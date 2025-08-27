Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

Plantas que brilham no escuro podem ser o futuro da iluminação de ruas

Cientistas criam plantas florescentes que brilham no escuro e se recarregam com a luz solar.

Por Manuela Mourão 27 ago 2025, 16h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h25
Fotografia de seis plantas suculenta que brilham em cores diferentes.
 (Liu et al., Matter/Divulgação)
Continua após publicidade
Plantas que brilham no escuro podem ser o futuro da iluminação de ruas Priorizar nos meus resultados Google

De cogumelos que brilham em verde fosforescente a plânctons que cintilam em azul, a natureza sempre encontrou formas de produzir luz própria. Agora, cientistas chineses deram um passo além: criaram plantas domésticas que brilham no escuro, capazes de recarregar-se à luz do sol e iluminar como pequenos abajures ou servir como uma decoração charmosa para a casa.

O estudo, publicado na revista Matter, descreve um método simples e de baixo custo que pode abrir caminho para sistemas de iluminação sustentáveis e baseados em plantas. “Imagine o mundo de Avatar, onde plantas brilhantes iluminam todo um ecossistema”, disse Shuting Liu, pesquisadora da Universidade Agrícola do Sul da China e primeira autora do trabalho, em comunicado. “Queríamos tornar essa visão possível usando materiais com os quais já trabalhamos no laboratório. Imagine árvores brilhantes substituindo postes de luz.

Embora plantas bioluminescentes já tenham sido produzidas antes por meio de engenharia genética, os resultados eram limitados: brilho fraco, restrito ao verde, e processos caros e complexos. A inovação da equipe está no uso de partículas fosforescentes — semelhantes às dos brinquedos que brilham no escuro — injetadas diretamente nas folhas.

Essas partículas absorvem a luz e a liberam lentamente. Para funcionar, foi necessário encontrar o tamanho ideal: cerca de 7 micrômetros, a largura de uma célula sanguínea. Partículas menores se movem com facilidade, mas brilham pouco; as maiores brilham mais, mas não se espalham pelos tecidos da planta, explica Liu.

Siga

Os cientistas testaram diferentes espécies, incluindo pothos e bok choy. Mas apenas as suculentas conseguiram produzir um brilho intenso e uniforme, graças aos canais estreitos e regulares de suas folhas, que espalham as partículas de forma mais eficiente. Após alguns minutos de exposição à luz solar ou LED, as plantas brilhavam por até duas horas.

Continua após a publicidade

“Foi realmente inesperado”, diz Liu, observando que inicialmente pensou que plantas com estruturas de tecidos arejados teriam um desempenho melhor. “As partículas se difundiram em apenas alguns segundos, e toda a folha suculenta brilhou.”

O vídeo mostra as partículas de fósforo sendo injetadas na planta e emitindo o brilho residual se espalhando rapidamente pela folha suculenta, iluminando-a por dentro.

Continua após a publicidade

Em um dos experimentos, o grupo criou um painel de 56 suculentas luminosas, forte o suficiente para iluminar objetos próximos e até permitir a leitura de textos.

Com diferentes tipos de fósforo, os pesquisadores obtiveram plantas que brilham em verde, azul e vermelho. Cada exemplar leva cerca de dez minutos para ser preparado e custa pouco mais de 10 yuan (cerca de R$ 7,60).

A luz, contudo, enfraquece com o tempo, e ainda não se sabe os impactos de longo prazo sobre a saúde das plantas. Mesmo assim, o conceito pode ser um primeiro passo rumo a alternativas ecológicas para iluminação de baixo impacto — em jardins, calçadas ou interiores.

Continua após a publicidade

“Acho simplesmente incrível que um material inteiramente feito pelo homem, em microescala, possa se unir tão perfeitamente à estrutura natural de uma planta”, diz Liu. “A forma como eles se integram é quase mágica. Cria um tipo especial de funcionalidade.” 

Publicidade
TAGS:
bioluminescência
luz
plantas
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Caixa de presente preta com laço dourado, contendo revistas Superinteressante, Quatro Rodas e Veja, sobre fundo bege. Texto: Dia dos Pais. Muito mais que um presente. Inspiração para o ano inteiro. Logotipo de árvore no canto superior direitoCaixa de presente preta com laço dourado, contendo três revistas: Superinteressante, Quatro Rodas e Veja. À esquerda, texto DIA DOS PAIS MUITO MAIS QUE UM PRESENTE. INSPIRAÇÃO PARA O ANO INTEIRO
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).