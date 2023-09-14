Playlist: 5 coisas para ler, ver e jogar em setembro

Elon Musk Ele sofria bullying – e certa vez apanhou tanto que ficou uma semana no hospital. Tinha uma péssima relação com o pai, cuja lembrança tentou apagar na vida adulta. Desenvolveu complexo de herói e foi estudar a vida de Napoleão, cujas táticas passou a adotar. Essas são algumas das revelações desta biografia, escrita por Walter Isaacson (mesmo autor de “Steve Jobs”). Compre agora: Amazon - R$ 89,90

Uma Boa Vida Em 1938, a Universidade Harvard começou a acompanhar a vida de 724 ex-alunos, e não parou mais: continua fazendo isso até hoje, com mais de 1.300 descendentes deles. O objetivo do estudo, que inclui análises psicológicas, mapeamento genético e exames médicos, é determinar quais fatores mais influenciam o grau de felicidade de uma pessoa ao longo da vida (spoiler: as amizades são o mais importante). Este livro, escrito pelos médicos Robert Waldinger e Marc Schulz, apresenta os resultados mais recentes. Compre agora: Amazon - R$ 59,90

520 mil voltas na pista

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É quanto a inteligência artificial deste simulador de corrida treinou para aprender a dirigir nos 20 circuitos presentes nele. Isso resultou em oponentes robóticos avançados, que se comportam como humanos. O game também tem vários modos multijogador, gráficos bonitos e uma enorme coleção, com mais de 500 carros, para escolher.

Forza Motorsport. Lançamento dia 10/10, para Xbox Series X/S e PC. R$ 349 (grátis no serviço Xbox Game Pass).

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Bagdá, século nove

O Oriente Médio atravessa o que ficaria conhecido como Anarquia em Samarra: um período de forte instabilidade, com quatro califas em apenas nove anos. Eis o cenário deste game, em que você faz missões inspiradas em eventos históricos reais. Ele é mais enxuto do que outros Assassin’s Creed: a campanha principal tem “apenas” 20 h de duração. Por isso, seu preço também é um pouco mais baixo.

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Assassin’s Creed Mirage. Lançamento dia 5/10, para PlayStation, Xbox e PC. R$ 210.

O Mal que nos Habita “Vi como ele podia ser atraente, como convenceria um cliente a pedir o prato do dia ou mais uma taça de vinho”, escreve a psiquiatra forense Gwen Adshead sobre seu primeiro encontro com “Tony”: um garçom que se tornou serial killer e foi condenado à prisão perpétua. Neste livro, Adshead conta histórias de sua carreira atendendo presos – e tenta entender como eles viraram criminosos. Compre agora: Amazon - R$ 71,55

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