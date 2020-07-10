Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Ciência

Polos magnéticos podem se mover até 10 vezes mais rápido do que se pensava

Análise de "fósseis magnéticos" revela novidades sobre a inversão entre os polos Norte e Sul, que ocorre em intervalos de centenas de milhares de anos.

Por Maria Clara Rossini 10 jul 2020, 20h41 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h26
Polos magnéticos da Terra podem estar se invertendo 10 vezes mais rápido do que se acreditava
 (ANDRZEJ WOJCICKI/Getty Images)
Continua após publicidade
Polos magnéticos podem se mover até 10 vezes mais rápido do que se pensava Priorizar nos meus resultados Google

A cada 200 ou 300 mil anos, as bússolas ficam confusas. Em vez de apontar para o norte do globo, elas passam a mostrar o sul. É claro que nenhuma bússola existe há tempo suficiente para contar a história, mas o fato é que os polos magnéticos da Terra não são estáticos. Eles se invertem em intervalos de algumas centenas de milhares de anos. 

Uma nova pesquisa, publicada na Nature Communications, indica que esse processo pode estar acontecendo bem mais rápido do que se imaginava. Até então, estudos apontavam que o campo magnético poderia sofrer variações de até um grau a cada ano, mas a nova pesquisa mostra que esse deslocamento pode ser de até 10 graus a cada 365 dias.

Isso não significa que essas variações estejam acontecendo nesse ritmo agora, mas sim que podem ter acontecido em um passado distante. É isso que estuda o paleomagnetismo, campo da ciência dedicado a entender o comportamento do campo magnético terrestre ao longo das eras geológicas.

Primeiro é importante entender como esse campo magnético gigante é gerado. A 2,8 mil quilômetros de profundidade, no núcleo externo da Terra, existe uma massa de níquel e ferro líquidos, mantidos a mais de 3 mil graus Celsius. A movimentação desses metais cria as correntes que formam o campo magnético terrestre.

Siga
Continua após a publicidade

Atualmente, mesmo as variações mais sutis no campo podem ser medidas com auxílio de satélites, mas pouco se sabe sobre como ele se comportava antes de termos esse tipo de tecnologia. As hipóteses, portanto, são elaboradas a partir da análise de rochas de diversas épocas. As rochas contém fragmentos de metais ferrosos que foram influenciados por esse campo. É uma espécie “fóssil magnético”, que pode ser estudado pelos geólogos.

Continua após a publicidade

Uma pesquisa publicada em 2018 compilou estudos para reconstruir 100 mil anos de história magnética da Terra. A pesquisa mais recente, da Universidade da Califórnia (EUA) com a Universidade de Leeds (Reino Unido), usou análise computacional para tirar conclusões mais detalhadas a partir desses resultados.

Continua após a publicidade

Um exemplo citado no artigo data de 39 mil anos atrás, quando o campo magnético se movia a 2,5 graus por ano – já superando o teto de apenas um grau proposto por estimativas anteriores. A análise também mostra que é possível que essa variação acontecesse em até 10 graus por ano.

Entender melhor como, com que frequência e quão rápido o campo magnético pode mudar é importante para se preparar para possíveis reconfigurações de satélites ou momentos em que os ventos solares possam nos atingir com mais intensidade devido a um enfraquecimento do campo (é ele que nos protege das variações de humor de nossa estrela).

Continua após a publicidade

“Estudar essas simulações oferece uma estratégia útil para documentar como essas mudanças rápidas ocorrem e se elas podem acontecer em períodos de estabilidade magnética, como o que estamos vivendo hoje”, disse Catherine Constable, autora do estudo, em nota.

Publicidade
TAGS:
magnetismo
PÓLO MAGNÉTICO
Terra
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).