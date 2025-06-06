Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

Por que a floresta não está se recuperando após a mineração de ouro na Amazônia

Os solos não conseguem mais reter água - e isso impede a regeneração da mata.

Por Manuela Mourão 6 jun 2025, 18h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h22
floresta amazonica com uma parte devastada e outra parte ainda verde
 (Bloomberg Creative/Getty Images)
Continua após publicidade
Por que a floresta não está se recuperando após a mineração de ouro na Amazônia Priorizar nos meus resultados Google

Um novo estudo publicado na Communications Earth & Environment revela um dos aspectos mais devastadores da mineração de ouro na Amazônia: não é apenas o solo envenenado por metais pesados que impede a regeneração da floresta: é a água, que desapareceu.

“Sabemos que a degradação do solo retarda a recuperação florestal”, afirma Josh West, professor da USC Dornsife, explorador da National Geographic e coautor do estudo, em comunicado. “Mas isso é diferente. O processo de mineração seca a terra, tornando-a inóspita para novas árvores.”

A pesquisa, conduzida por cientistas do Woodwell Climate Research Center e da USC, analisou áreas devastadas da Floresta Amazônica na região de Madre de Dios, no Peru, próxima às fronteiras com Brasil e Bolívia. 

A técnica mais usada, conhecida como mineração por sucção, destrói completamente a capacidade da terra de reter água. Jatos de água de alta pressão explodem o solo, separando o ouro e deixando para trás montes de areia e lagos estagnados, que se tornam cicatrizes permanente em uma das maiores biodiversidades do planeta.

Siga
Continua após a publicidade

Imagens térmicas de drones revelaram que essas pilhas de areia podem atingir até 60 °C, enquanto o solo natural nas florestas ao redor se mantém fresco. A água da chuva escorre quase 100 vezes mais rápido nesses depósitos, evaporando em questão de horas.

“Mesmo as mudas plantadas não conseguem sobreviver”, explica Abra Atwood, também autora do estudo. “Quando as raízes não encontram água e o calor é extremo, não há chance de regeneração.”

Continua após a publicidade

“É como tentar plantar uma árvore dentro de um forno”, disse West. 

Continua após a publicidade

Apesar de algumas áreas próximas a lagos e baixadas apresentarem tímidos sinais de recuperação, vastas extensões permanecem completamente áridas, sem qualquer sinal de vida.

“Em Madre de Dios, um total de 95.750 hectares foram desmatados entre 1985 e 2017, apenas no âmbito das atividades de mineração. Somente entre 2009 e 2019, 64.586 hectares foram desmatados, uma área que, segundo a Fundação para a Conservação e o Desenvolvimento Sustentável (2023), equivale a 90.456 campos de futebol”, afirma um relatório feito por nove organizações de conservação da Amazônia, de seis países diferentes. 

Continua após a publicidade

No total, a mineração é responsável por quase 10% de toda a perda de floresta na Amazônia.

Se as descobertas científicas soam alarmantes, decisões recentes do Estado brasileiro adicionam uma camada ainda mais sombria ao cenário.

O Senado brasileiro aprovou recentemente um projeto de lei que flexibiliza drasticamente o licenciamento ambiental. Na prática, muitas obras e empreendimentos passariam a depender apenas de autodeclarações das empresas, eliminando etapas fundamentais de fiscalização ambiental. Agora, o texto do projeto será apreciado pela Câmara dos Deputados.

Continua após a publicidade

Além disso, no dia 19 de maio, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) avançou uma etapa no processo de eventual autorização da exploração de petróleo na Bacia da Foz do Amazonas, uma região marinha entre o Amapá e o Pará, considerada uma das mais sensíveis ambientalmente.

Historicamente, o Ibama havia rejeitado os pedidos da Petrobras, alegando que os projetos não atendiam às exigências de proteção ambiental. Desta vez, no entanto, deu sinal verde para que a empresa fizesse vistorias e simulações na região. É uma fase pré-operacional do conceito do Plano de Proteção e Atendimento à Fauna Oleada (PPAF).

Em nota, o Ibama ressaltou “que tal inspeção não representa qualquer direcionamento conclusivo quanto a emissão ou não da licença ambiental referente à atividade de perfuração marítima no bloco FZA-M-59, na bacia da Foz do Amazonas”. 

Mesmo assim, a reação foi imediata. Mais de 60 líderes indígenas do Oiapoque, no Amapá, divulgaram uma carta aberta acusando o governo de “disseminar desinformação” e de colocar em risco a própria sobrevivência dos povos originários. “Nos ameaçam com falsas promessas de desenvolvimento, mas quem pagará essa conta seremos nós, com nossa terra, nossa água e nossas vidas”, diz um trecho da carta.

 

Publicidade
TAGS:
Amazônia
AMAZÔNIA /REGIÃO/
Desmatamento
floresta
mineração
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).