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Ciência

Por que os gatos fazem caretas depois de cheirar algo?

Será que eles acham as coisas fedidas? Entenda a origem fisiológica da careta que os felinos fazem depois de uma boa fungada

Por Bela Lobato 9 mar 2025, 10h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h18
Fotografia de um gato fazendo careta.
 (VictorHuang/Getty Images)
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Às vezes, depois de cheirar alguma coisa, os gatos adotam uma expressão facial estranha, como se estivessem chocados ou com nojo. Mas não é isso: trata-se de um sinal de que eles estão analisando sinais químicos no ambiente.

A reação é chamada de reflexo flehmen e é uma resposta que não é observada só nos gatos, mas também em grandes felinos e outros animais, como cabras, antas, e cavalos. Trata-se de uma resposta voluntária, o que significa que o animal exibe deliberadamente o comportamento (ao contrário das involuntárias, como salivar em resposta à comida ou dilatar as pupilas em situações de estresse e ansiedade).

Fotografia de um cavalo fazendo careta.
Nos cavalos, o reflexo flehman parece mais um sorriso do que uma careta, mas ainda é só um reflexo para detectar feromônios. (Wikimedia Commons/Reprodução)

A “careta” serve para decifrar odores como feromônios – compostos químicos secretados para ajudar a transmitir mensagens a outros membros de sua espécie em relação a território, reprodução e identificação. Essas substâncias são analisadas em um órgão sensorial especial no céu da boca e separado do sistema olfativo, chamado órgão vomeronasal ou órgão de Jacobson.

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Confira, no vídeo abaixo, o reflexo flehmen em um leão:

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Na prática, o animal abre ligeiramente a boca, com os lábios curvados para trás. Isso permite que o ar passe pelo órgão vomeronasal e facilita o acesso das moléculas de feromônio, aumentando a capacidade do gato de detectá-los.

Embora o reflexo flehmen seja mais comumente usada por gatos machos para avaliar a prontidão de uma fêmea para acasalar ao cheirar sua urina, qualquer gato pode usar a resposta de flehmen como uma reação a um odor que ele considere digno de investigação adicional.

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Urina, secreções das glândulas anais, feromônios de outros animais, roupa suja e qualquer cheiro novo podem instigar a curiosidade do seu bichano. Portanto, não leve a mal seu gatinho se ele fizer careta ao te cheirar – não quer dizer que você está fedendo.

Provando que são só gatinhos enormes, confira abaixo o reflexo de flehman em um tigre.

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