Por que os gatos fazem caretas depois de cheirar algo?

Às vezes, depois de cheirar alguma coisa, os gatos adotam uma expressão facial estranha, como se estivessem chocados ou com nojo. Mas não é isso: trata-se de um sinal de que eles estão analisando sinais químicos no ambiente.

A reação é chamada de reflexo flehmen e é uma resposta que não é observada só nos gatos, mas também em grandes felinos e outros animais, como cabras, antas, e cavalos. Trata-se de uma resposta voluntária, o que significa que o animal exibe deliberadamente o comportamento (ao contrário das involuntárias, como salivar em resposta à comida ou dilatar as pupilas em situações de estresse e ansiedade).

A “careta” serve para decifrar odores como feromônios – compostos químicos secretados para ajudar a transmitir mensagens a outros membros de sua espécie em relação a território, reprodução e identificação. Essas substâncias são analisadas em um órgão sensorial especial no céu da boca e separado do sistema olfativo, chamado órgão vomeronasal ou órgão de Jacobson.

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Confira, no vídeo abaixo, o reflexo flehmen em um leão:

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Na prática, o animal abre ligeiramente a boca, com os lábios curvados para trás. Isso permite que o ar passe pelo órgão vomeronasal e facilita o acesso das moléculas de feromônio, aumentando a capacidade do gato de detectá-los.

Embora o reflexo flehmen seja mais comumente usada por gatos machos para avaliar a prontidão de uma fêmea para acasalar ao cheirar sua urina, qualquer gato pode usar a resposta de flehmen como uma reação a um odor que ele considere digno de investigação adicional.

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Urina, secreções das glândulas anais, feromônios de outros animais, roupa suja e qualquer cheiro novo podem instigar a curiosidade do seu bichano. Portanto, não leve a mal seu gatinho se ele fizer careta ao te cheirar – não quer dizer que você está fedendo.

Provando que são só gatinhos enormes, confira abaixo o reflexo de flehman em um tigre.

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