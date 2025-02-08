Qual a diferença entre crocodilo e jacaré? Entenda de uma vez

Você provavelmente já ouviu falar que não existem crocodilos no Brasil. É verdade: os grandes répteis que habitam as águas doces brasileiras são, na verdade, jacarés. Em outros países, no entanto, os animais podem confundir. Mas há algumas dicas simples para identificar a diferença entre esses predadores.

Ambos fazem parte da ordem

Crocodilia (ou Crocodylia), que engloba 24 espécies de répteis (e muitas outras já extintas, que conhecemos por conta do registro fóssil). A grande maioria delas são animais grandes, semiaquáticos e predadores natos.

É aqui que começamos a dar nome aos bois. Dentro dessa ordem estão: a família Crocodylidae, com os crocodilos; a Alligatoridae, com aligatores e caimões (os jacarés); e a família Gavialidae, com os gaviais.

Parece difícil? Dá para cantar a bola de quem é quem apenas através das diferenças físicas. Veja alguns exemplos:

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V ou U: o formato do focinho

Diferenciar crocodilianos é uma tarefa alfabética. Olhando para um aligator ou um jacaré, é possível notar um focinho largo e arredondado, que lembra o formato da letra “U”. O bico dos crocodilos, por sua vez, se assemelha à forma do “V”, pontiagudo.

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Por fim, quando se trata de um gavial, a letra que procuramos é o I, com o pontinho no topo – mas esse é impossível confundir, claro.

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Sorriso Colgate

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Se o formato do crânio não for suficiente, o sorriso amarelado dos animais pode ajudar. Os crocodilos exibem os dentes da mandíbula inferior mesmo quando a boca está fechada, ao contrário dos jacarés, que geralmente têm um sorriso à lá Mona Lisa, bem mais reservado, mostrando apenas a dentadura superior.

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O jeito com que os dentes estão expostos na boca reflete o comportamento de ataque dos bichanos: os jacarés costumam ser menos agressivos em relação aos seus primos. Não recomendamos que você tente fazer carinho, porém.

A coloração

Quando o assunto é paleta de cores, alguns tons combinam mais do que outros para os lagartos. Por exemplo, enquanto crocodilos são mais favoráveis ao verde, em tons oliva, os jacarés geralmente são acinzentados e podem possuir até mesmo tons pretos – nada como a Cuca, bruxa do Sítio do Pica-pau Amarelo.

Aqui no Brasil, existe também o jacaré-de-papo-amarelo, que, como o nome indica, possui o papo mais amarelado.

Localização

Aqui no Brasil, de fato, só existem jacarés. Os Caimaninae são encontrados na América do Sul, porém o jacaretinga (Caiman crocodilus) também é encontrado na América Central e sul do México. Eles habitam pântanos, rios, lagoas e lagos de mangue.

As duas espécies de aligatores restantes no mundo vivem na China ou na América do Norte, especialmente no sul estadunidense.

Os crocodilos, por sua vez, não se restringem a um único continente. Eles estão na África, na Austrália, na Ásia e nas Américas Central e do Norte.

Por mais que também habitem corpos de água doce, o crocodilo-poroso (Crocodylus porosus) e o crocodilo-americano (Crocodylus acutus) também são capazes de viver em água salgada. Esses animais podem nadar quilômetros até o oceano, embora normalmente escolham habitats de água doce e salobra (água com salinidade intermediária).

Já os gaviais são encontrados hoje em dia apenas na Índia e no Nepal.