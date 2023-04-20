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Ciência

Samário bate recorde de elemento mais pesado já encontrado em um exoplaneta

Não saiu de filme de terror: o samário é o elemento de número atômico 62 na tabela periódica. Pela primeira vez, ele foi encontrado em um planeta fora do Sistema Solar.

Por Leo Caparroz 20 abr 2023, 16h57 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h52
Imagem de samário.
 (Shutterstock/Bjoern Wylezich/Divulgação)
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Um grupo de pesquisadores chineses coroou um novo campeão dos metais pesos pesados interplanetários. Analisando a composição química de um exoplaneta conhecido como MASCARA-4b, eles encontraram evidências de samário, um elemento da tabela periódica com 62 prótons. O campeão anterior era o bário, com 56.

O samário é um sólido na temperatura ambiente, de cor branca prateada. Sua temperatura de fusão é por volta dos 1100 °C, e a de ebulição, dos 1800 ​​°C. É usado principalmente em ímãs de samário-cobalto – mais potentes que os imãs de ferro. Eles foram importantes para a miniaturização de alguns eletrônicos, como fones de ouvido; mas, atualmente, foram substituídos por ímãs de neodímio.

Segundo os pesquisadores, elementos assim são raros e difíceis de detectar – como o número atômico deles é alto, espera-se que eles se encontrem em áreas de alta pressão e baixa altitude. Não foi o que aconteceu em MASCARA-4b. Lá, o samário não desceu pro fundo da atmosfera.

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O MASCARA-4b é um exoplaneta localizado a 557 anos-luz da Terra. Ele é gasoso, tem massa equivalente a 3 Júpiters e temperatura em torno de 2000 °C. Ele pertence, justamente, a uma categoria chamada “Júpiters quentes”, que são planetas fisicamente semelhantes ao nosso gigante gasoso, mas que, por estarem muito próximos de suas estrelas, são extremamente quentes.

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Nessa temperatura, o samário está em estado gasoso, e tende a reagir com vapor de água e oxigênio. É provável que MASCARA-4b tenha muito pouco desses dois, dado que o samário foi identificado por lá. Essa descoberta sugere que os exoplanetas da categoria talvez tenham menos elementos leves em suas atmosferas do que os outros.

Além do samário, também foi a primeira vez que pesquisadores encontram rubídio (número atômico 37), um metal alcalino como sódio e potássio, em um exoplaneta.

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Encontrar elementos pesados ​​como o samário está ficando mais fácil graças aos avanços na tecnologia e nos instrumentos de observação. Segundo os pesquisadores, continuar procurando pode ajudar a esclarecer do que esses mundos são feitos e, por consequência, determinar como se formam.

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elementos quimicos
Planetas
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