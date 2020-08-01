Sangue de lhamas poderia criar tratamento para Covid-19, diz estudo

A lista de candidatos a tratamento para Covid-19 é extensa – vai de cloroquina a sangue de lhama. Mas não é que justamente o sangue de lhama está se mostrando mais promissor?

Um estudo de julho publicado na Nature encontrou evidências de que os bichos de fato carregam anticorpos incomuns – capazes de neutralizar o coronavírus.

A partir da lhama Fifi, que vive em Reading, na Inglaterra, cientistas criaram versões geneticamente modificadas desses anticorpos, com o formato exato para se agarrar nas proteínas da “coroa” do coronavírus.

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É como se essas células de defesa colocassem um algodão na ponta de um alfinete: com esse adereço em seus espinhos, o Sars-CoV-2 não consegue penetrar nas células humanas, e se torna inofensivo.

A ideia é que a técnica sirva no tratamento de casos graves de Covid-19, impedindo o avanço da doença em pacientes já debilitados. Testes clínicos nos próximos meses devem provar se a tecnologia é mesmo aplicável em larga escala.