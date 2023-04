“Sars-CoV-2 veio de um animal, mostra estudo”. Não é bem assim…

O que a notícia dizia:

Amostras colhidas em 2020 no mercado Huanan, em Wuhan, contém DNA de cães-guaxinins, um animal selvagem que era vendido lá, e fragmentos do Sars-CoV-2. Logo, o vírus se originou nesse bicho, afirma um novo estudo (1) assinado por cientistas de seis países.

Qual é a verdade:

O estudo só prova uma coisa: que, no começo de 2020, havia cães-guaxinins no tal mercado. Não traz nada sustentando que esses bichos sejam a fonte do vírus – eles podem ter pegado o Sars-CoV-2 de outros animais (o estudo também achou vestígios do vírus em barracas que vendiam porcos-espinhos, civetas e ratos), ou mesmo de humanos.

Em novembro de 2019, três cientistas do Instituto de Virologia de Wuhan tiveram sintomas gripais e procuraram um hospital. Uma hipótese é que eles tenham se contaminado acidentalmente com o Sars-CoV-2, e o espalhado por Wuhan. A China nega.

Fonte 1. Genetic evidence of susceptible wildlife in SARS-CoV-2 positive samples at the Huanan Wholesale Seafood Market, Wuhan. F Débarre e outros, 2023.