Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

Serenata de crustáceos: esses caranguejos fazem sons para conquistar um par

Cientistas ouviram a corte dos caranguejos-violinistas com geofones, revelando como se comunicam em meio ao barulho da costa.

Por Manuela Mourão 18 abr 2025, 18h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h20
Fotografia de um Caranguejo-Cava-Terra.
 (Li Jianong/biodiversity4all/Reprodução)
Continua após publicidade
Serenata de crustáceos: esses caranguejos fazem sons para conquistar um par Priorizar nos meus resultados Google

Vários animais emitem sons para acasalar — sapos, pássaros e baleias estão entre os mais conhecidos por dominarem a “língua do amor” em forma de canto. Porém, pesquisadores descobriram que, no fundo do mar, outro animal também é mestre na serenata: o caranguejo-violinista (Afruca tangeri).

Apesar do nome romântico sugerir que os sons desses animais já fossem conhecidos, o apelido vem, na verdade, da forma como os crustáceos balançam suas garras para se comunicar. Agora, a pesquisa registrou, pela primeira vez, os sinais vibratórios usados pelos machos durante o cortejo. Os resultados

foram publicados no Journal of Experimental Biology.

A sinfonia é uma mistura de tamborilar o solo com sua garra ou ao bater o casco no chão. Até agora, porém, não estava claro o quanto esses sinais conseguiam transmitir informações de forma eficaz nas regiões intertidais — faixas de costa entre as marés alta e baixa — que são sonoramente caóticas e altamente competitivas, onde esses caranguejos vivem.

Siga

Questionando a eficiência dos sons, um time de pesquisadores do Laboratório de Vibração Animal da Universidade de Oxford analisou e gravou caranguejos-violinistas da Península Ibérica. 

Continua após a publicidade

Com vídeos feitos utilizando geofones, que registram com precisão as vibrações, a equipe acompanhou uma rotina repetitiva de cortejo de quatro etapas: primeiro, os animais acenavam suas garras, seguido por acenos sequenciais e quedas do corpo para produzir um sinal vibratório; depois, movimentos simultâneos e, finalmente, uma exibição de tambores subterrâneos se a fêmea se aproximar da toca. A cada passo, a energia sísmica registrada pelos geofones se intensificou. 

Continua após a publicidade

Os pesquisadores observaram que variações no ritmo, duração e volume das vibrações permitiam distinguir diferentes comportamentos de acasalamento dos caranguejos. Com isso, treinaram um programa de IA para identificar esses comportamentos com até 70% de precisão, abrindo caminho para o uso de vibrações no monitoramento remoto de animais.

Depois de mais de 8 mil análises de gravações, os cientistas concluíram que, quanto maior o macho, mais intensos eram os sinais sísmicos, com picos de percussão de maior amplitude.

Continua após a publicidade

Além disso, o alcance do som até locais distantes impedia que os machos fossem desonestos sobre seu tamanho, permitindo que as fêmeas avaliassem, à distância, a qualidade e o tamanho das garras — e, para elas, tamanho importa.

O autor do estudo, Tom Mulder, do departamento de Biologia da Universidade de Oxford, disse em comunicado que “os machos não conseguem, ou não mentem, sobre seu tamanho físico. As fêmeas podem confiar na intensidade dos sinais sísmicos para avaliar honestamente a qualidade de um parceiro em potencial, tudo isso sem precisar vê-lo.”

Continua após a publicidade

Ainda em comunicado, Beth Mortimer, que também foi autora do estudo, disse que as garras maiores têm vantagens ao superar o ruído sísmico e permitir a sinalização para fêmeas mais distantes.

A comunicação sísmica percussiva, em vez de vocal, é vantajosa para os caranguejos-violinistas em seus habitats barulhentos. Ajustar a intensidade e a repetição dos sinais é uma forma simples, porém eficaz, de pequenos animais se comunicarem nesses ambientes ruidosos.

Continua após a publicidade

Porém, para os pequenininhos, Mortimer deixa um recado: “as vantagens são observadas apenas em sinais de percussão, como tamborilar, e, felizmente, para caranguejos com garras menores, estes são apenas parte da rotina de cortejo.”

Publicidade
TAGS:
Acasalamento
CARANGUEJO
sons
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).