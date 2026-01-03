Taylor Snowden é membro do pós-doutorado em neurociência da Universidade de Montreal. O texto a seguir foi originalmente publicado no site The Conversation, que reúne artigos escritos por pesquisadores. Vale a visita.

Se você navegar pelo TikTok ou Instagram por tempo suficiente, inevitavelmente se deparará com a frase: “Seu lobo frontal ainda não está totalmente desenvolvido”. Essa se tornou a explicação padrão da neurociência para decisões ruins, como pedir uma bebida a mais no bar ou enviar uma mensagem para um ex que você jurou não contatar mais.

O lobo frontal desempenha um papel central em funções de nível superior, como planejamento, tomada de decisão e julgamento.

É fácil encontrar conforto na ideia de que existe uma desculpa biológica para por que às vezes nos sentimos instáveis, impulsivos ou como uma obra em construção. A vida aos 20 e 30 anos é imprevisível, e a ideia de que seu cérebro simplesmente não terminou de se desenvolver pode ser estranhamente reconfortante.

Mas a noção de que o cérebro, particularmente o lobo frontal, para de se desenvolver aos 25 anos é um equívoco generalizado na psicologia e na neurociência. Como muitos mitos, a ideia dos “25 anos” tem origem em descobertas científicas reais, mas é uma simplificação excessiva de um processo muito mais longo e complexo.

Na realidade, novas pesquisas sugerem que esse desenvolvimento se estende até os 30 anos. Essa nova compreensão muda a forma como vemos a idade adulta e sugere que os 25 anos nunca foram considerados a linha de chegada.

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De onde surgiu o mito dos “25 anos”?

O “número mágico” tem origem em estudos de imagem cerebral realizados no final da década de 1990 e início da década de 2000. Em um estudo de 1999, pesquisadores acompanharam as mudanças cerebrais por meio de exames repetidos em crianças e adolescentes. Eles analisaram a chamada massa cinzenta, que consiste em corpos celulares e pode ser considerada o componente “pensante” do cérebro.

Os pesquisadores descobriram que, durante a adolescência, a massa cinzenta passa por um processo chamado poda. No início da vida, o cérebro constrói um número enorme de conexões neurais. À medida que envelhecemos, ele gradualmente elimina as que não são usadas com muita frequência, fortalecendo as que permanecem.

Este trabalho inicial destacou que o crescimento e a perda de volume da massa cinzenta são fundamentais para o desenvolvimento do cérebro.

Em um influente trabalho de monitoramento liderado pelo neurocientista Nitin Gogtay, participantes com apenas quatro anos de idade tiveram seus cérebros examinados a cada dois anos. Os pesquisadores descobriram que, dentro do lobo frontal, as regiões amadurecem da parte posterior para a anterior.

As regiões mais primitivas, como as áreas responsáveis pelo movimento muscular voluntário, se desenvolvem primeiro, enquanto as regiões mais avançadas, importantes para a tomada de decisões, a regulação emocional e o comportamento social, ainda não estavam totalmente maduras nas últimas tomografias cerebrais, realizadas por volta dos 20 anos.

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Como os dados pararam aos 20 anos, os pesquisadores não puderam dizer com precisão quando o desenvolvimento terminou. A idade de 25 anos tornou-se a melhor estimativa para o ponto final presumido e acabou se consolidando no imaginário cultural.

O que revelam pesquisas mais recentes

Desde esses primeiros estudos, a neurociência avançou consideravelmente. Em vez de examinar regiões individuais isoladamente, os pesquisadores agora estudam a eficiência com que diferentes partes do cérebro se comunicam entre si.

Um importante estudo recente avaliou a eficiência das redes cerebrais, essencialmente como o cérebro está conectado, por meio da topologia da substância branca. A substância branca é composta por longas fibras nervosas que ligam diferentes partes do cérebro e da medula espinhal, permitindo que os sinais elétricos viajem de um lado para o outro.

Os pesquisadores analisaram exames de mais de 4.200 pessoas, desde a infância até os 90 anos de idade, e descobriram vários períodos-chave de desenvolvimento, incluindo um dos 9 aos 32 anos, que eles chamaram de período “adolescente”.

Para qualquer pessoa já na idade adulta, pode ser chocante ouvir que seu cérebro ainda é “adolescente”, mas esse termo significa apenas que seu cérebro está em um estágio de mudanças importantes.

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Com base nesse estudo, parece que, durante a adolescência cerebral, o cérebro equilibra dois processos fundamentais: segregação e integração. A segregação envolve a construção de “vizinhanças” de pensamentos relacionados. A integração envolve a construção de rodovias para conectar essas vizinhanças. A pesquisa sugere que essa construção não se estabiliza em um padrão “adulto” até o início dos 30 anos.

O estudo também descobriu que o “pequeno mundo” (uma medida da eficiência da rede) era o maior indicador para identificar a idade cerebral nesse grupo. Pense nisso como um sistema de transporte público. Algumas rotas exigem paradas e baldeações. Aumentar o “pequeno mundo” é como adicionar faixas expressas. Essencialmente, pensamentos mais complexos agora têm caminhos mais eficientes em todo o cérebro.

Essa construção, no entanto, não dura para sempre. Por volta dos 32 anos, há um ponto de inflexão literal em que essas tendências de desenvolvimento mudam de direção. O cérebro deixa de priorizar essas “vias expressas” e volta à segregação para fixar os caminhos que nosso cérebro mais usa.

Em outras palavras, sua adolescência e seus 20 anos são gastos conectando o cérebro, e seus 30 anos são dedicados a se estabelecer e manter as rotas mais usadas.

Aproveitando ao máximo a construção

Se nossos cérebros ainda estão em construção ao longo dos nossos 20 anos, como podemos garantir que estamos construindo a melhor estrutura possível? Uma resposta está em aumentar a neuroplasticidade — a capacidade do cérebro de se reconectar.

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Embora o cérebro permaneça mutável ao longo da vida, o período entre os 9 e os 32 anos representa uma oportunidade privilegiada para o crescimento estrutural. Pesquisas sugerem que há muitas maneiras de ajudar a neuroplasticidade.

Exercícios aeróbicos de alta intensidade, aprender novos idiomas e praticar hobbies cognitivamente exigentes, como xadrez podem reforçar as capacidades neuroplásticas do seu cérebro, enquanto coisas como o estresse crônico podem prejudicá-las. Se você deseja ter um cérebro de alto desempenho aos 30 anos, é útil desafiá-lo aos 20, mas nunca é tarde para começar.

Não existe um botão mágico que se liga aos 25 anos, ou mesmo aos 32. Assim como o seu cérebro, você é um projeto de construção que dura décadas. Pare de esperar pelo momento em que se tornará adulto e comece a fazer escolhas ativas sobre como apoiar esse projeto. Cometa erros, mas saiba que o concreto ainda não secou completamente.