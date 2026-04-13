Tech: os 4 produtos mais interessantes de abril de 2026
O localizador de passaporte, um mouse analógico, o relógio cheio de óleo - e um power bank com a metade do tamanho dos atuais.
O fim dos pesadelos
Perder ou esquecer o passaporte é o grande temor de qualquer viajante. Mas o Scapade AirPass (50 euros) promete exorcizar esse receio: é uma capinha compatível com o serviço de localização Find My, da Apple.
Basta colocar o passaporte dentro dela, que também tem compartimentos para cartões de crédito – e, caso necessário, checar onde ela está usando o iPhone. A bateria da capinha dura seis meses (e é compatível com carregadores sem fio dos padrões Qi e MagSafe).
Ilusão de ótica
O relógio Type 3, criado pelo designer australiano Marc Newson com a marca belga Ressence, parece um smartwatch com tela curva. Mas não é. Seu mostrador é formado por peças físicas, que ficam imersas em óleo e são movimentadas por um sistema magnético, sem engrenagens.
O relógio mede 4,5 cm de diâmetro por 1,5 cm de espessura, é feito de titânio e tem propulsão automática (obtém energia com os movimentos do braço). Apenas 80 unidades serão fabricadas – e vendidas a 61 mil euros cada uma.
Mouse analógico
O Logitech G Pro X2 Superstrike (US$ 180) é o primeiro a usar sensores analógicos para detectar os cliques. Isso tem duas vantagens: reduz em até 30 milissegundos a latência do mouse (tempo que ele leva para registrar os cliques) e permite configurar a sensibilidade dos botões.
Tudo para conseguir mais agilidade e levar vantagem em games online – para os quais o Superstrike foi projetado. Ele tem resolução muito alta, de 44 mil DPI (pontos por polegada), o que se traduz em movimentos ultraprecisos, e pesa apenas 61 g.
Energia de bolso
O power bank Baseus AC22 tem capacidade de 10.000 miliamperes-hora, o suficiente para recarregar um smartphone duas vezes. Normal. Sua diferença é o tamanho, metade dos modelos tradicionais: mede apenas 7 x 6 cm, e cabe na palma da mão.
Ele é rápido (segundo o fabricante, enche 50% da bateria de um iPhone 17 Pro em apenas 20 minutos), tem uma telinha que mostra a energia restante e cabo USB-C retrátil embutido, impossível de perder. Custa US$ 54.