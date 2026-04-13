Tech: os 4 produtos mais interessantes de abril de 2026

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Introdução Do fim do pesadelo de perder o passaporte à agilidade imbatível nos games, a tecnologia avança para facilitar e turbinar seu dia a dia. Descubra quatro gadgets inovadores que prometem revolucionar desde suas viagens até suas sessões online. Uma seleção imperdível para quem busca o futuro agora.

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Diga adeus ao medo de perder o passaporte: uma carteira inteligente com localização Apple Find My. O relógio que parece smartwatch, mas é uma obra de arte: conheça o Type 3 com mecanismo imerso em óleo. Vantagem nos games: o mouse analógico que reduz a latência e oferece cliques ultra-precisos. Energia de bolso: um power bank minúsculo, mas potente, com cabo USB-C retrátil e carga rápida.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O fim dos pesadelos

Perder ou esquecer o passaporte é o grande temor de qualquer viajante. Mas o Scapade AirPass (50 euros) promete exorcizar esse receio: é uma capinha compatível com o serviço de localização Find My, da Apple.

Basta colocar o passaporte dentro dela, que também tem compartimentos para cartões de crédito – e, caso necessário, checar onde ela está usando o iPhone. A bateria da capinha dura seis meses (e é compatível com carregadores sem fio dos padrões Qi e MagSafe).

Ilusão de ótica

O relógio Type 3, criado pelo designer australiano Marc Newson com a marca belga Ressence, parece um smartwatch com tela curva. Mas não é. Seu mostrador é formado por peças físicas, que ficam imersas em óleo e são movimentadas por um sistema magnético, sem engrenagens.

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O relógio mede 4,5 cm de diâmetro por 1,5 cm de espessura, é feito de titânio e tem propulsão automática (obtém energia com os movimentos do braço). Apenas 80 unidades serão fabricadas – e vendidas a 61 mil euros cada uma.

Mouse analógico

O Logitech G Pro X2 Superstrike (US$ 180) é o primeiro a usar sensores analógicos para detectar os cliques. Isso tem duas vantagens: reduz em até 30 milissegundos a latência do mouse (tempo que ele leva para registrar os cliques) e permite configurar a sensibilidade dos botões.

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Tudo para conseguir mais agilidade e levar vantagem em games online – para os quais o Superstrike foi projetado. Ele tem resolução muito alta, de 44 mil DPI (pontos por polegada), o que se traduz em movimentos ultraprecisos, e pesa apenas 61 g.

Energia de bolso

O power bank Baseus AC22 tem capacidade de 10.000 miliamperes-hora, o suficiente para recarregar um smartphone duas vezes. Normal. Sua diferença é o tamanho, metade dos modelos tradicionais: mede apenas 7 x 6 cm, e cabe na palma da mão.

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Ele é rápido (segundo o fabricante, enche 50% da bateria de um iPhone 17 Pro em apenas 20 minutos), tem uma telinha que mostra a energia restante e cabo USB-C retrátil embutido, impossível de perder. Custa US$ 54.