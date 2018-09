Traduzimos os rótulos dos alimentos para você – e o resultado é assustador

Nugget de frango

–

Fórmula – Peito de frango, farinha de rosca, gordura vegetal hidrogenada, água, carne de frango, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, sal, proteína isolada de soja, amido, leite em pó, proteína vegetal hidrolisada, vinagre, ovo em pó, estabilizante polifosfato de sódio (INS 452i), antioxidante eritorbato de sódio (INS 316), realçador de sabor glutamato monossódico (INS 621), espessante goma guar (INS 412) e aroma natural de pimenta branca

Quando cientistas da Universidade do Mississippi analisaram nuggets de duas cadeias de fast food americanas, eles chegaram a conclusões de revirar o estômago: “Músculo estriado (carne de frango) não era o componente predominante em nenhuma das amostras. Gordura estava presente em quantidade igual ou maior, juntamente com epitélio, ossos, nervos e tecido conjuntivo”. Sem contar as altas doses de sal e açúcar, que criaram algo descrito pelo pesquisador Richard D. Deshazo à revista The Atlantic como algo parecido com uma supercola.

Mas nem todos os nuggets são iguais, e os cientistas da Universidade do Mississippi admitem isso. Um passeio em um supermercado brasileiro mostra que a versão de uma grande marca contém mais proteína que gordura (por pouco: 18 g contra 14 g, e 27 g de carboidrato). Possui também uma lista de 18 ingredientes, que começa com peito de frango (ufa!) e inclui gorduras e proteínas modificadas, espessante, conservantes e realçador de sabor. Eis mais uma pegadinha dos ultraprocessados: o hipersabor. Ao misturar açúcar, gordura, sal e aditivos, criam-se fórmulas com um nível de palatabilidade acima do achado na natureza. Quem se acostuma a elas acha comida caseira um tédio só.

Refresco de laranja em pó

–

Fórmula – Açúcar, maltodextrina, polpa de laranja desidratada (1%), fibra vegetal, ferro, ácido ascórbico (vitamina C), vitamina A, acidulante ácido cítrico, regulador de acidez citrato de potássio, aromatizante aroma sintético idêntico ao natural, antiumectantes:fosfato tricálcio e dióxido de silício, espessantes: goma guar, goma xantana e goma arábica, edulcorantes artificiais: aspartame (25,4 mg / 100 ml), ciclamato de sódio (22,3 mg / 100 ml), acesulfame de potássio (3,7mg/100ml) e sacarina sódica (1,8mg / 100ml), corante inorgânico dióxido de titânio, espumante extrato de quilála, corante caramelo IV, corantes artificiais: tartrazina e amarelo crepúsculo

Não se deixe enganar pelas frutas suculentas ilustradas na embalagem ou pelo tom amarelo crepúsculo do corante artificial: polpa de laranja representa 1% do conteúdo do saquinho. O que mais há nele é açúcar, seguido por maltodextrina, um derivado do amido do milho ou da mandioca que também tem a função de adoçar, além de ser usado com frequência como “excipiente” de fórmulas, ou seja, para preencher espaço.

Sorvete napolitano

–

Fórmula – Sorvete sabor creme com flocos de chocolate branco (água, açúcar, chocolate branco, gordura vegetal, xarope de glicose, soro de leite, leite em pó desnatado, maltodextrina, espessantes goma guar, goma jataí ecarragena, emulsificante mono e diglicerídeos de ácidos graxos, corantes naturais urucum e cúrcuma e aromatizantes), sorvete sabor morango com flocos sabor chocolate (água, açúcar, flocos sabor chocolate – gordura vegetal, açúcar, cacau em pó, lactose, óleo de milho, leite em pó desnatado, emulsificantes lecitina de soja e ricinoleato de glicerila e aromatizante -, gordura vegetal, xarope de glicose, soro de leite, leite em pó desnatado, maltodextrina, aromatizante, corante natural carmim, espessantes goma guar, goma jataí e carragena e emulsificante mono e diglicerídeos de ácidos graxos) e sorvete de chocolate maltado (leite reconstituído integral, açúcar, extrato de malte, xarope de glicose, cacau em pó, maltodextrina, gordura vegetal, leite em pó desnatado, sal, espessantes goma guar, goma jataí ecarragena, emulsificante mono e diglicerídeos de ácidos graxos earomatizante)

Entendemos se você ficar perdido no mar de ingredientes acima (são mais de 20!). Então vamos simplificar. O produto é dividido em três partes: sorvete sabor creme com flocos de chocolate branco, sorvete de chocolate maltado e sorvete sabor morango com flocos sabor chocolate. Mas, pode procurar, não há morango na fórmula, só corante e aromatizante (sem contar açúcar, gordura vegetal e agentes que melhoram a textura do alimento, como espessantes e emulsificantes).

Hambúrguer congelado

–

Fórmula – Carne mecanicamente recuperada de frango, água, gordura bovina, carne bovina, carne de ave, proteína vegetal de soja, maltodextrina, sal, coentro, aromas naturais de: carne, cebola, alho, pimenta preta, bacon e fumaça, estabilizante tripolifosfato de sódio INS451i, corante natural caramelo INS150a, antioxidante eritorbato de sódio INS316, realçador de sabor glutamato monossódico INS621

Dezenove ingredientes. Trinta e dois por cento do sódio que você deve ingerir em um dia concentrados em uma porção de 80 gramas. Como principal componente, carne mecanicamente recuperada: também conhecida como os restos de frango que ficaram colados na carcaça do animal e foram arrancados com ajuda de máquinas. Melhor ficar no hamburguer tradicional.

Néctar de laranja

–

Fórmula – Água, açúcar, suco de laranja concentrado (equivale a 32,7% de suco), ácido ascórbico (fonte de vitamina C), acidulante ácido cítrico e aroma natural de laranja

Ok, você não acredita que um pó doce seja suco de verdade. Mas aquele da caixa longa-vida refrigerada com uma laranja fazendo splash deve ser, né? Então vire a embalagem para ler a inscrição “néctar” e descobrir que suco só aparece em terceiro lugar – segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), os ingredientes devem ser listados em ordem decrescente de proporção. E este suco aqui é concentrado, não aquele fresquinho que você espremeria em casa com laranjas compradas na feira. Pelas regras do Ministério da Agricultura, para ser considerada um néctar, a bebida deve ter de 30% a 40% de suco da fruta. O restante pode ser complementado com água – e não há limite para a adição de açúcar.

Maionese

–

Fórmula – Água, óleo vegetal, ovos pasteurizados, amido modificado, vinagre, açúcar, sal, suco de limão, acidulante ácido láctico, estabilizante goma xantana, conservador ácido sórbico, sequestrante edta cálcio dissódico, corante páprica, aromatizante e antioxidantes ácido cítrico, bht e bha

Se fizer sua própria maionese, é você quem escolhe o ovo (que precisa ser fresco), o azeite, o vinagre e a mostarda – sim, esta também tem conservante, mas você vai usá-la em pequena quantidade. Ou pode até dispensá-la.

Iogurte de morango

–

Fórmula – Leite integral e/ou leite integral reconstituído, açúcar, preparado de morango (água, açúcar, cálcio, morango, amido modificado, vitamina D e E, ferro, zinco, acidulante acido cítrico, corante natural carmim, aromatizante, conservador sorbato de potássio, espessantes carboximetilcelulose, goma carragena e goma xantana), amido modificado e fermento lácteo.

Você poderia comprar um litro de leite e fermento lácteo para preparar seu próprio iogurte e servi-lo com morango e um pouco de mel. Mas ele não viria em um pote colorido ilustrado com um bichinho simpático. Nem com a adição de vitaminas que ajuda a convencer consciências paternas. Nem com aromatizante artificial e corante tirado de insetos.