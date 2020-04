Três notícias sobre… “remédios” contra Covid-19

Santo cocô

Que a vaca é sagrada na Índia, você já sabe. Mas tem outra: há quem use a urina e o esterco do animal para curar doenças. Recentemente, um deputado do país sugeriu que eles poderiam servir ao combate do novo coronavírus. Um grupo nacionalista hindu, inclusive, organizou um evento em Déli para beber xixi de vaca e provar sua suposta eficácia.

Abraço de urso

A lista de tratamentos aprovada pela China conta com clássicos da medicina tradicional do país. Entre eles, uma injeção de bile de urso. Embora ela possa mesmo diminuir inflamações, não há eficácia comprovada para Covid-19. Além disso, a recomendação é contraditória: em 2020, o país decidiu banir o comércio de animais selvagens para consumo.

Prata da casa

Jim Bakker é um apresentador de TV dos EUA que passou anos preso por fraude. Mas isso não o impediu de divulgar a Silver Solution – fórmula à base de prata, “perfeita” para eliminar o novo coronavírus. Por sorte, os anúncios foram banidos, e Jim está sendo processado outra vez. O acúmulo de prata no corpo pode causar intoxicações graves e problemas de pele