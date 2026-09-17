Veja o ranking das cobras mais venenosas do mundo e do Brasil

Ler Resumo





Introdução A taipan-do-interior é a cobra mais peçonhenta do mundo, enquanto no Brasil a coral-verdadeira lidera. Entenda os três tipos de veneno e seus efeitos no corpo humano, além de um ranking das serpentes mais perigosas no Brasil e no planeta, segundo especialistas do Instituto Butantan.

Principais Tópicos





A taipan-do-interior é a cobra mais peçonhenta do mundo, nativa da Austrália. A coral-verdadeira é a serpente mais venenosa encontrada no Brasil. Conheça os três tipos de veneno: neurotóxico, hemorrágico e miotóxico. Veja o ranking das três cobras mais perigosas do Brasil. Descubra as três serpentes mais letais do mundo.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A medalha de ouro de cobra mais peçonhenta do mundo fica para a taipan-do-interior (Oxyuranus microlepidotus), uma serpente exclusiva da Austrália. Sua picada é capaz de inocular veneno suficiente para vitimar mais de 100 pessoas.

No Brasil, o título de serpente mais peçonhenta é da coral-verdadeira (Micrurus sp.), uma parente distante da taipan.

Ambas pertencem à família Elapidae, que engloba 240 espécies altamente venenosas em todo o planeta, com exceção da Europa, conforme explica o biólogo Otávio Marques, do Instituto Butantan, em São Paulo. Estima-se que, anualmente, ocorram entre um e dois milhões de acidentes com cobras, venenosas ou não, dos quais aproximadamente 50 mil resultam em morte.

Das 4 aranhas mais perigosas do mundo, 3 existem no Brasil; veja lista

Tipos de veneno e seus efeitos

As cobras peçonhentas (esse é o termo técnico usado para animais que inoculam as toxinas, como é o caso das serpentes) são classificadas em três categorias distintas, baseadas na ação de seus venenos.

Continua após a publicidade

O primeiro grupo, ao qual pertencem a taipan e a coral, possui veneno que atua no sistema nervoso periférico, provocando parada respiratória.

Já as víboras inoculam substâncias tóxicas que causam distúrbios na coagulação sanguínea, hemorragias e necrose local.

Por fim, as serpentes marinhas liberam um veneno miotóxico, responsável pela destruição das fibras musculares e insuficiência renal aguda, segundo a bióloga Fátima Viveiros, também do Instituto Butantan.

Continua após a publicidade

O ranking das serpentes peçonhentas

NO BRASIL

1. Coral-verdadeira (Micrurus sp.): Embora seja a cobra mais venenosa, raramente pica – é responsável por apenas 1% dos acidentes com serpentes no país.

2. Cascavel (Crotalus durissus): Cerca de 30% de suas vítimas morrem se não receberem soro antiofídico a tempo, ressaltando o perigo da picada desta serpente.

Continua após a publicidade

3. Surucucu-pico-de-jaca (Lachesis muta): Com mais de três metros, é a maior cobra venenosa da América Latina. Sua picada causa edema e hemorragia intensos.

NO MUNDO

1. Taipan do interior (Oxyuranus microlepidotus): Serpente australiana cuja picada pode causar paralisia respiratória e levar à morte em poucos minutos, considerada a cobra mais venenosa do mundo.

Continua após a publicidade

2. Cobra marrom (Pseudonaja textilis): Outra espécie australiana, uma única gota de seu potente veneno é suficiente para ser fatal a um ser humano.

3. Krait malasiana (Bungarus candidus): Encontrada no Sudeste asiático, é tão perigosa que 50% das vítimas não sobrevivem, mesmo após a administração do soro antiofídico.

Este conteúdo foi atualizado com inteligência artificial e revisado por jornalistas a partir de um texto de 2011 da Mundo Estranho.

Continua após a publicidade

AS MAIS LIDAS DA SEMANA Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.