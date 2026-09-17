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Ciência

Veja o ranking das cobras mais venenosas do mundo e do Brasil

Todos os anos, ocorrem mais de 1 milhão de acidentes envolvendo serpentes peçonhentas no mundo. Mais de 50 mil deles resultam em mortes.

Por Redação Super 17 set 2026, 16h23
Cabeça de uma cobra preta brilhante, com escamas visíveis, rastejando sobre terra marrom e pedras, entre folhas de grama verde e seca em primeiro plano
A australiana taipan-do-interior (Oxyuranus microlepidotus), (Ramit Singal/Wikimedia Commons)
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A medalha de ouro de cobra mais peçonhenta do mundo fica para a taipan-do-interior (Oxyuranus microlepidotus), uma serpente exclusiva da Austrália. Sua picada é capaz de inocular veneno suficiente para vitimar mais de 100 pessoas.

No Brasil, o título de serpente mais peçonhenta é da coral-verdadeira (Micrurus sp.), uma parente distante da taipan.

Ambas pertencem à família Elapidae, que engloba 240 espécies altamente venenosas em todo o planeta, com exceção da Europa, conforme explica o biólogo Otávio Marques, do Instituto Butantan, em São Paulo. Estima-se que, anualmente, ocorram entre um e dois milhões de acidentes com cobras, venenosas ou não, dos quais aproximadamente 50 mil resultam em morte.

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Tipos de veneno e seus efeitos

As cobras peçonhentas (esse é o termo técnico usado para animais que inoculam as toxinas, como é o caso das serpentes) são classificadas em três categorias distintas, baseadas na ação de seus venenos.

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O primeiro grupo, ao qual pertencem a taipan e a coral, possui veneno que atua no sistema nervoso periférico, provocando parada respiratória.

Já as víboras inoculam substâncias tóxicas que causam distúrbios na coagulação sanguínea, hemorragias e necrose local.

Por fim, as serpentes marinhas liberam um veneno miotóxico, responsável pela destruição das fibras musculares e insuficiência renal aguda, segundo a bióloga Fátima Viveiros, também do Instituto Butantan.

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O ranking das serpentes peçonhentas

NO BRASIL

1. Coral-verdadeira (Micrurus sp.): Embora seja a cobra mais venenosa, raramente pica – é responsável por apenas 1% dos acidentes com serpentes no país.

2. Cascavel (Crotalus durissus): Cerca de 30% de suas vítimas morrem se não receberem soro antiofídico a tempo, ressaltando o perigo da picada desta serpente.

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3. Surucucu-pico-de-jaca (Lachesis muta): Com mais de três metros, é a maior cobra venenosa da América Latina. Sua picada causa edema e hemorragia intensos.

NO MUNDO

1. Taipan do interior (Oxyuranus microlepidotus): Serpente australiana cuja picada pode causar paralisia respiratória e levar à morte em poucos minutos, considerada a cobra mais venenosa do mundo.

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2. Cobra marrom (Pseudonaja textilis): Outra espécie australiana, uma única gota de seu potente veneno é suficiente para ser fatal a um ser humano.

3. Krait malasiana (Bungarus candidus): Encontrada no Sudeste asiático, é tão perigosa que 50% das vítimas não sobrevivem, mesmo após a administração do soro antiofídico.

Este conteúdo foi atualizado com inteligência artificial e revisado por jornalistas a partir de um texto de 2011 da Mundo Estranho.

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