Veja o ranking das cobras mais venenosas do mundo e do Brasil
Todos os anos, ocorrem mais de 1 milhão de acidentes envolvendo serpentes peçonhentas no mundo. Mais de 50 mil deles resultam em mortes.
A medalha de ouro de cobra mais peçonhenta do mundo fica para a taipan-do-interior (Oxyuranus microlepidotus), uma serpente exclusiva da Austrália. Sua picada é capaz de inocular veneno suficiente para vitimar mais de 100 pessoas.
No Brasil, o título de serpente mais peçonhenta é da coral-verdadeira (Micrurus sp.), uma parente distante da taipan.
Ambas pertencem à família Elapidae, que engloba 240 espécies altamente venenosas em todo o planeta, com exceção da Europa, conforme explica o biólogo Otávio Marques, do Instituto Butantan, em São Paulo. Estima-se que, anualmente, ocorram entre um e dois milhões de acidentes com cobras, venenosas ou não, dos quais aproximadamente 50 mil resultam em morte.
Tipos de veneno e seus efeitos
As cobras peçonhentas (esse é o termo técnico usado para animais que inoculam as toxinas, como é o caso das serpentes) são classificadas em três categorias distintas, baseadas na ação de seus venenos.
O primeiro grupo, ao qual pertencem a taipan e a coral, possui veneno que atua no sistema nervoso periférico, provocando parada respiratória.
Já as víboras inoculam substâncias tóxicas que causam distúrbios na coagulação sanguínea, hemorragias e necrose local.
Por fim, as serpentes marinhas liberam um veneno miotóxico, responsável pela destruição das fibras musculares e insuficiência renal aguda, segundo a bióloga Fátima Viveiros, também do Instituto Butantan.
O ranking das serpentes peçonhentas
NO BRASIL
1. Coral-verdadeira (Micrurus sp.): Embora seja a cobra mais venenosa, raramente pica – é responsável por apenas 1% dos acidentes com serpentes no país.
2. Cascavel (Crotalus durissus): Cerca de 30% de suas vítimas morrem se não receberem soro antiofídico a tempo, ressaltando o perigo da picada desta serpente.
3. Surucucu-pico-de-jaca (Lachesis muta): Com mais de três metros, é a maior cobra venenosa da América Latina. Sua picada causa edema e hemorragia intensos.
NO MUNDO
1. Taipan do interior (Oxyuranus microlepidotus): Serpente australiana cuja picada pode causar paralisia respiratória e levar à morte em poucos minutos, considerada a cobra mais venenosa do mundo.
2. Cobra marrom (Pseudonaja textilis): Outra espécie australiana, uma única gota de seu potente veneno é suficiente para ser fatal a um ser humano.
3. Krait malasiana (Bungarus candidus): Encontrada no Sudeste asiático, é tão perigosa que 50% das vítimas não sobrevivem, mesmo após a administração do soro antiofídico.
Este conteúdo foi atualizado com inteligência artificial e revisado por jornalistas a partir de um texto de 2011 da Mundo Estranho.