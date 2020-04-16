Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Ciência

Volume cerebral de astronautas pode aumentar após longas viagens ao espaço

O fato pode ter relação com problemas de visão relatados por astronautas ao retornar à Terra.

Por Carolina Fioratti 16 abr 2020, 18h59 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h24
Volume do cérebro de astronautas pode aumentar após longas viagens ao espaço
 (Corbis/Getty Images)
Continua após publicidade
Volume cerebral de astronautas pode aumentar após longas viagens ao espaço Priorizar nos meus resultados Google

Filmes de viagens espaciais sempre mostram o antes, o durante, mas raramente o depois. O astronauta se prepara para decolar, vive uma grande jornada, e, quando volta à Terra, as coisas voltam a ser como eram. A ciência descobriu nos últimos anos, no entanto, que certas mudanças invisíveis podem dar as caras. A microgravidade enfrentada pelos astronautas em longas viagens ao espaço, segundo uma nova pesquisa publicada pela Sociedade Radiológica da América do Norte, pode trazer, por exemplo, alguns problemas para a cabeça. Literalmente. 

Pesquisadores da Universidade do Texas registraram imagens dos cérebros de 11 astronautas que estavam às vésperas de visitar a Estação Espacial Internacional (ISS). Após seis meses cumprindo suas missões, eles retornaram a Terra. Então, o estudo foi retomado. Os voluntários passaram por seis novos testes de imagens durante o ano seguinte. Os primeiros exames indicavam o aumento de, em média, 2% do volume cerebral. Os seguintes permaneceram iguais, sem qualquer sinal de diminuição do volume da central de comando com o passar do tempo. 

Entre as partes do cérebro que foram modificadas, há a substância branca, massa cinzenta e também o líquido cefalorraquidiano. Sim, os nomes são complicados. Mas calma, vamos entender a função disso tudo.

A substância branca é responsável por conectar as áreas de massa cinzenta. Essa última, por sua vez, serve para interpretar impulsos nervosos das regiões do corpo até o encéfalo. É por causa dela que “pensamos rápido” quando uma bola vem em nossa direção. Além disso, as regiões do cérebro que controlam a atividade muscular, visão, audição, fala, entre outros, ficam alocadas nessa área de massa cinzenta, chamada córtex cerebral. Por fim, o líquido cefalorraquidiano serve como um amortecedor para o córtex cerebral e a medula espinhal. Tudo funcionando em harmonia. 

Siga
Continua após a publicidade

Então, se tudo isso aumentou, é como se eles tivessem evoluído e melhorado ainda mais suas funções cognitivas? Na verdade, não. Pelo contrário, o aumento do volume cerebral causa uma maior pressão intracraniana (PIC). A pressão normal do crânio varia entre 5 e 15 mmHg, mas, nesse caso, fica acima desse valor. Em casos mais graves, isso pode impedir a passagem de sangue pelo órgão, o que prejudica também a oxigenação. 

Continua após a publicidade

Alguns astronautas se queixam de problemas de visão desencadeados após viagens ao espaço, e a resposta pode estar aí. A PIC pode pressionar o nervo óptico, o que causa problemas como visão dupla ou embaçada e até mesmo cegueira definitiva. 

A evidência causa preocupação para as futuras viagens espaciais de fôlego – como a missão a Marte, que já vem sendo planejada há tempos. Mas, a grande culpada é a gravidade. Na Terra, o líquido cerebral se move naturalmente para baixo quando estamos em pé. Mas, na microgravidade, em que ficamos “flutuando”, esse líquido não segue seu fluxo normal e acaba se acumulando na região cerebral. 

Continua após a publicidade

Mas, o aumento do volume no cérebro não foi a única mudança observada. Seis dos 11 astronautas tiveram suas hipófises deformadas. A hipófise, caso esteja se perguntando, é a glândula mestre do nosso corpo, responsável pelo funcionamento de várias outras glândulas endócrinas, que secretam substâncias como o GH (hormônio do crescimento) e o ADH (hormônio antidiurético). 

Continua após a publicidade

Os cientistas estão trabalhando em métodos para combater essas mudanças no cérebro. A ideia é utilizar gravidade artificial, talvez usando uma centrífuga do tamanho de uma pessoa, que giraria em alta velocidade, ou uma câmara de vácuo que seria colocada na metade inferior do corpo do astronauta. O objetivo é fazer o sangue voltar aos pés mesmo na microgravidade, respeitando seu fluxo normal. 

Publicidade
TAGS:
astronauta
cérebro
Estação espacial
NASA
pesquisa
Saúde
Viagem ao espaço
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 84% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$47,88, equivalente a R$3,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).