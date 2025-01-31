Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Só hoje no Abril Day: assine Revista Impressa por R$ 9,90/mês!
Ciência

Vômito de peixe de 66 milhões de anos é descoberto na Dinamarca

Uma refeição formada por lírios-do-mar virou o vômito de um tubarão pré-histórico, revelando detalhes sobre o ecossistema da época.

Por Eduardo Lima 31 jan 2025, 18h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h17
Fotografia de um pedaço de vômito animal fossilizado, que se acredita ter 66 milhões de anos, foi descoberto na Dinamarca, informou o Museu da Zelândia Oriental.
 (Sten Lennart Jakobsen/Reprodução)
Continua após publicidade
Vômito de peixe de 66 milhões de anos é descoberto na Dinamarca Priorizar nos meus resultados Google

A Super está acostumada a escrever sobre fósseis, mas essa notícia é raridade: um pedaço de vômito fossilizado do período Cretáceo foi descoberto na Dinamarca.

O vômito de 66 milhões de anos foi encontrado por um caçador de fósseis amador da região das Falésias de Stevns, um sítio de patrimônio mundial da UNESCO ao sul de Copenhague, capital do país, na Zelândia, a maior ilha da Dinamarca. Peter Bennicke estava caminhando quando encontrou alguns fragmentos estranhos no chão. Com uma análise laboratorial, cientistas descobriram que aquilo se tratava de pedaços de lírios-do-mar.

Aquele possível fóssil foi levado por Bennicke para um museu, onde os pesquisadores descobriram que os fragmentos de lírios-do-mar formava o vômito de um peixe – talvez um tubarão – que viveu há 66 milhões de anos.

A refeição do peixe que fez o vômito era composta de pelo menos duas espécies de lírios-do-mar. Os fragmentos maiores que Bennicke encontrou em sua caminhada provavelmente são as partes das criaturas marinhas que o peixe pré-histórico não conseguiu digerir.

Siga
Continua após a publicidade

Vômito excepcional

Esse tipo de descoberta fóssil é importante não só porque mostra os animais que viviam há milhões de anos, mas também revela os ecossistemas que eles compunham, mostrando quem comia quem.

Nesse caso, a dieta do peixe não parece ser exatamente balanceada: os lírios-do-mar são formados principalmente de placas calcárias, só com algumas partes moles de tecido conjuntivo. Por isso mesmo, o peixe vomitou toda a estrutura óssea de sua presa, que ele não conseguiu digerir.

Continua após a publicidade

É possível que o peixe que comeu os lírios-do-mar fosse um tubarão que nadava nas profundezas e tinha dentes não muito afiados, especializados em esmagar o que comiam. Se a hipótese dos pesquisadores estiver correta, o parente evolutivo mais próximo desse animal seria o tubarão Port Jackson (Heterodontus portusjacksoni), um bichinho bastante esquisito que vive na Austrália.

O fóssil foi classificado como danekrae, que é um objeto de “valor natural e histórico excepcional” na Dinamarca, e guardado como patrimônio do país. Talvez seja a primeira vez que um pouco de vômito foi chamado de excepcional.

Continua após a publicidade

Agora, o fóssil está exposto no Geomuseum Faxe, perto de onde o vômito foi encontrado. 66 milhões de anos é muito, mas não é um recorde: há regurgitações fossilizadas mais antigas encontradas na Alemanha, de cerca de 150 milhões de anos.

Publicidade
TAGS:
fóssil
paleontologia
vômito
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 67% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).