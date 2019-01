Zoológico cria academia aquática para cobras que estão acima do peso

Janeiro é o mês oficial para cumprir as promessas de ano novo e entrar na academia, e isso vale até para os animais. Na última sexta-feira (18), o zoológico de Melbourne, na Austrália, anunciou a criação do que eles consideram ser a primeira academia aquática para répteis.

O “complexo esportivo” dos animais conta com tanques de água com temperatura controlada e foi desenvolvido para que cobras, lagartos e tartarugas se exercitem – a fim de prevenir a obesidade reptiliana.

A equipe do zoo publicou um vídeo da iniciativa. Nele, dá pra ver diferentes espécies de cobras praticando hidroginástica. Confira:

Os tanques de água têm temperatura controlada e geram uma correnteza artificial, na qual os bichinhos precisam nadar contra. Os treinos duram, em média, de quatro a cinco minutos, e o fluxo da corrente é controlável. Na prática, é como se eles nadassem em uma esteira aquática.

A academia aquática é fruto de um projeto de dez anos da equipe de répteis e invertebrados do zoológico. O objetivo dos funcionários de lá é fazer com que os animais não se acostumem com a rotina de comida, sombra e água fresca e se tornem sedentários.

Como alguns dos répteis são predadores, a ideia é fazer com que eles adquiram um condicionamento físico semelhante ao que eles teriam se vivessem soltos na natureza – onde eles teriam que suar a camisa para encontrar as suas presas.

Além de prevenir a obesidade, os exercícios vão ajudar os animais a evitar outras doenças, facilitar a sua criação dentro do zoológico e até a encontrar bons parceiros sexuais. Viver uma vida de maromba, pelo menos no caso das cobras, não parece uma má ideia.