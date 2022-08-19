Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Semana do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
Imagem Blog

Alexandre Versignassi

Por Alexandre Versignassi Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Blog do diretor de redação da SUPER e autor do livro "Crash - Uma Breve História da Economia", finalista do Prêmio Jabuti.
História

A volta do “carro voador”

Muito antes dos modernos eVTOLs, Santos Dumont inventou o Demoiselle, uma engenhoca de 110 quilos que ele usava para visitar os amigos. Saiba como ela funcionava.

Por Alexandre Versignassi Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 ago 2022, 10h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h42
Santos Dumont pousando com o avião Demoiselle.
 (Hulton Archive/Getty Images)
Continua após publicidade
A volta do “carro voador” Priorizar nos meus resultados Google

Carros voadores não são novidade. Santos Dumont tinha um em 1909: o Demoiselle – um aviãozinho com o comprimento de carro e peso de libélula (que é o outro significado da palavra demoiselle). Eram só 110 quilos, basicamente nada para algo equipado com um motor. E tudo numa estrutura tão mirrada que o piloto não se sentava no avião. Vestia o avião.

Dumont usava o Demoiselle como carro mesmo: costumava voar para a casa de amigos, pousando nos jardins das mansões deles para tomar um chá. A primeira viagem foi um trajeto de 8 km nos arredores de Paris – algo como ir do centro de São Paulo ao Tatuapé, na Zona Leste; ou do Aeroporto Santos Dumont, no Rio, até Copacabana. Em cinco minutos.

Claro: “carro voador” é uma figura de linguagem. Estamos falando das origens da aviação, uma aventura da humanidade que começou no século 19, teve seu marco principal em 1903, com o voo dos irmãos Wright, e chegava ao final da primeira década do século 20 em vias de se tornar uma indústria, graças ao trabalho de pioneiros como Dumont, Bleriot (discípulo do brasileiro) e Roland Garros (que aprendeu a voar num Demoiselle).

Só que essa indústria nasceu igual à dos automóveis. O próprio Demoiselle passou a ser vendido ao público por uma montadora de carros, a francesa Clément-Bayard. Tinha preço de carro também (7,5 mil francos em 1909 – o equivalente a R$ 210 mil de hoje). E você nem precisava de um brevê de piloto para “dirigir”, pois tais licenças não existiam – seriam criadas pelo aeroclube da França só um ano depois, em 1910.

Siga
Continua após a publicidade

Não parou por aí. Como o jornalista Salvador Nogueira contou nesta mesma Super, em 2006: “O fervor do Demoiselle logo tomaria de assalto a terra dos irmãos Wright. Em 1910, a revista Popular Mechanics publicou as plantas do projeto nos EUA. ‘Milhares de pessoas estão interessadas no assunto do vôo aéreo (…). É com grande satisfação que tornamos acessíveis os desenhos de trabalho do maravilhoso aeroplano inventado pelo senhor Santos Dumont’, escreveu o editor da publicação. ‘Ele é melhor que qualquer outro jamais construído para os que quiserem obter resultados com um custo baixo e o mínimo de experiência.’ Vários fabricantes, então, passaram a construir versões do aparelho”.

Corta para 2022. O mundo da aviação agora passa por um momento equivalente àquele do início do século 20. Temos uma corrida global entre pioneiros de uma nova tecnologia: a dos eVTOLs – basicamente drones gigantes que podem fazer dos deslocamentos aéreos de curta distância algo tão barato e cotidiano quanto uma corrida de Uber.

Continua após a publicidade

Ou seja: algo mais parecido com um “carro voador”, ou com o Demoiselle de Dumont, do que aquilo que os aviões e helicópteros se tornaram.

Tudo com uma coincidência agradável. Da mesma forma que Santos Dumont foi um dos protagonistas daquela era, também temos mentes brasileiras na linha de frente dessa nova revolução: o pessoal da Embraer, que desenvolve a passos firmes sua versão de eVTOL. Veja melhor na reportagem de Alexandre Carvalho. E tenha um bom voo.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
aviação
AVIÃO
CARRO VOADOR
História
santos dumont
Tecnologia
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-clara ao ladoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).