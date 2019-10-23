Blog do diretor de redação da SUPER e autor do livro "Crash - Uma Breve História da Economia", finalista do Prêmio Jabuti.

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Charles Darwin não gostava da palavra “evolução”. Ele preferia “descendência com modificação” – um termo árido, só que bem mais preciso. “Evolução”, afinal, traz a ideia de “progresso”, de andar para a frente. E não é assim que a seleção natural funciona.

Há 60 milhões de anos, nossos antepassados nem tinham feições de macacos. Eram animais minúsculos, parecidos com camundongos – na verdade, mais semelhantes ao musaranho, o amiguinho insetívoro ali da foto.

Hoje, temos um cérebro 3 mil vezes mais pesado que o desses nossos avós fofos. Ele é uma rede de 100 bilhões de neurônios que, entre outras conquistas, descobriu que a Terra é redonda, que a Via Láctea é só uma das 200 bilhões de galáxias que habitam o Universo conhecido – e que o tal Universo conhecido é uma esfera com 874 bilhões de trilhões de quilômetros de diâmetro (93 bilhões de anos-luz, se você preferir uma notação mais científica).

Tendo em vista que camundongos e musaranhos ignoram absolutamente todos os fatos citados acima, dá para dizer que tivemos um belo progresso nesses 60 milhões de anos. Mas, de novo, “evolução”, na biologia, não significa “avanço”.

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Os neandertais, por exemplo, eram criaturas admiráveis. Dominaram a Europa por 400 mil anos. Mas ficaram pelo caminho. Perderam a disputa por recursos para uma espécie fisicamente mais débil, menos adaptada ao clima frio e com cérebro 20% menor que o deles – o Homo sapiens.

Logo, a evolução não é algo que sempre caminha para corpos mais aptos e cérebros maiores. Fosse assim, os extintos teríamos sido nós, não eles. Mais: quando a capacidade para a caça e para a luta corpo a corpo deixa de ser o agente mais determinante para a sobrevivência, o aprimoramento bruto apita menos ainda.

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Exemplo: os milhões de anos de seleção natural em ambiente selvagem conferiram à humanidade um sistema de visão competente. Os hominídeos que enxergavam melhor caçavam com mais eficiência. Então viviam mais, deixavam um número maior de descendentes, e garantiram que os genes para olhos afiados se multiplicassem.

Hoje, ter olhos de lince não garante mais nada. Você pode nascer completamente míope e ter tantos descendentes quanto planejar.

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Mas não. Isso não significa que a evolução humana tenha estagnado. A seleção natural, entre outras forças, segue agindo sobre os nossos genes – e de forma surpreendente, como você pode ver aqui na reportagem de capa da SUPER de novembro. Boa leitura. E boa evolução.

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