App do Facebook liga a câmera do iPhone sem avisar

Fenômeno se manifesta quando a pessoa abre uma foto ou um vídeo da timeline; empresa diz tratar-se de um bug, já corrigido

“O Facebook espiona a gente pelo microfone do celular. Eu comentei determinada coisa com um amigo, e aí começaram a aparecer propagandas daquilo, que eu nunca procurei no Google, no meu smartphone.” Essa é uma lenda urbana persistente – e, ao menos de acordo com o que se sabe hoje, sem fundamento. Mas um episódio similar, e real, jogou lenha na fogueira dessa conspiração: o aplicativo do Facebook começou a ligar as câmeras do iPhone, sem pedir permissão, enquanto o usuário navega na timeline.

O caso surgiu nos EUA, onde várias pessoas relataram o fato no Twitter, inclusive com GIFs mostrando o que acontece (confira abaixo um deles). Aparentemente, o fenômeno se manifesta quando você vê uma foto ou vídeo em tela cheia. Isso aciona a interface de câmera do aplicativo, que fica oculta, rodando em segundo plano – e continua assim depois que a pessoa fecha o vídeo ou a foto.

https://twitter.com/neo_qa/status/1190639141979140097

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Aparentemente, a câmera é aberta porém não acionada (não fotografa nem filma). Mesmo assim, o comportamento estranho do aplicativo suscitou a desconfiança da imprensa americana com relação ao Facebook, que tem histórico ruim no quesito privacidade. Mesmo revogando a permissão de acesso à câmera, nas configurações do iOS, o app tenta acioná-la mesmo assim.

O Facebook admitiu o problema, que afeta o iOS 12. A empresa diz que é um bug, e que seu aplicativo não fez upload de imagens gravadas dessa forma. “Descobrimos recentemente que a versão 244 do aplicativo do Facebook para iOS foi lançada incorretamente em modo paisagem. Ao corrigir esse problema na versão 246, disponibilizada na última semana (8 de novembro), acabamos introduzindo um bug que fazia com que o aplicativo navegasse parcialmente para a tela da câmera adjacente ao Feed de Notícias quando os usuários tocavam em fotos. Não vimos nenhuma evidência de upload de fotos ou vídeos devido a esse bug. Estamos enviando a correção para a Apple hoje (12 de novembro)“, afirmou a empresa em nota à SUPER.