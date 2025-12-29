Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Imagem Blog

Bruno Garattoni

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Vencedor de 15 prêmios de Jornalismo. Editor da Super.
Ciência

Apple vai permitir aplicativos de fora da App Store no iPhone

Empresa fez acordo com o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), que investigava práticas anticoncorrenciais no iOS; entenda as consequências da liberação, que deve começar em março

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 dez 2025, 16h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h15
Fotografia de uma pessoa mexendo no celular.
 (Tim Robberts/Getty Images)
Continua após publicidade
Apple vai permitir aplicativos de fora da App Store no iPhone Priorizar nos meus resultados Google

A única maneira de instalar aplicativos no iPhone ou no iPad é por meio da App Store, que a Apple controla com firmeza. Ela também fica com parte do dinheiro que passa pela loja, uma gigantesca fonte de receita: em 2024, a lojinha de aplicativos do iOS movimentou nada menos do que US$ 1,3 trilhão no mundo (o equivalente a mais da metade do PIB brasileiro). A Apple impõe condições e analisa os apps antes de permitir sua entrada na App Store. Esse processo é um pilar central da segurança do iOS.

Mas também tem um lado questionável. Ao longo dos anos, a Apple foi acusada de reter uma fatia gorda demais do dinheiro (ela fica com 30%; no caso de apps pequenos, que faturem até US$ 1 milhão por ano, a taxa é de 15%), bem como prejudicar a livre concorrência no mercado de software. Isso levou a União Europeia a aprovar uma lei, a Digital Markets Act, que na prática obriga a Apple a permitir outras lojas de aplicativos no iOS. Agora, isso vai acontecer no Brasil também. 

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aceitou uma proposta feita pela Apple, que irá relaxar certas restrições atualmente vigentes no iOS. Os desenvolvedores de apps poderão oferecer meios de pagamento alternativos aos usuários (não só o da própria Apple) e, o ponto mais crítico, “a Apple também deverá permitir a abertura de canais alternativos para distribuição de aplicativos (lojas alternativas)”, afirma o Cade. 

A Apple tem um prazo de até 105 dias para implantar as mudanças. Isso significa que elas deverão estar no ar até o final de março. Deverão surgir novas lojas de aplicativos, oferecendo títulos que não estão disponíveis na App Store (ou versões mais baratas de apps pagos). Na Europa, uma das principais é a Epic Games Store, que permite baixar jogos dessa desenvolvedora, como os populares Fortnite, Fall Guys e Rocket League Sideswipe

Siga

Os apps das lojas alternativas terão de passar por um processo de “notarização” (revisão) executado pela Apple, que irá verificar se eles contêm vírus ou são nocivos de alguma forma. A empresa também possui certo poder sobre as lojas em si. Em agosto, ela removeu o aplicativo iTorrent, que serve para baixar arquivos (incluindo conteúdo pirata), da loja independente AltStore PAL, criada por dois programadores europeus. 

Continua após a publicidade

Isso acontece porque a Apple controla as ferramentas usadas para fazer os aplicativos de iOS, e pode revogar a licença de distribuição de qualquer um deles – o que, na prática, impede que seja oferecido em lojas alternativas.  

Publicidade
TAGS:
Apple
iPhone
Smartphones
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas

OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).