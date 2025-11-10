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Bruno Garattoni

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Vencedor de 15 prêmios de Jornalismo. Editor da Super.
Ciência

Campeonato internacional de “Tetris” terá final brasileira na Avenida Paulista

Oito jogadores mais bem classificados do Red Bull Tetris, que teve 50 mil participantes brasileiros, se enfrentarão nesta quinta-feira; vencedor irá à final mundial, em Dubai, com participantes de 55 países

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2025, 16h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h15
Fotografia do painel do jogo Tetris.
 (alengo/Getty Images)
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Campeonato internacional de “Tetris” terá final brasileira na Avenida Paulista Priorizar nos meus resultados Google

O torneio Red Bull Tetris foi aberto ao público em 6 de junho, o Dia do Tetris: foi nessa data que, em 1984, o programador russo Alexei Pajitnov terminou a primeira versão do jogo. Disputada pela internet, a competição da Red Bull atraiu mais de 50 mil participantes brasileiros, que disputaram ao todo 424 mil partidas online, somando mais de 1 bilhão de pontos – o que coloca o País como maior participante do torneio.   

Os oito brasileiros mais bem colocados são Carlos Eduardo Ferreira Brant, Fransaris Arteaga, Felipe de Souza Ferreira, Feliz Galeano, Gustavo “Marvelous” Henrique, Erik Mizumoto, Eduardo Silva e Gabriel Brugger. Eles se enfrentarão na final nacional, nesta quinta-feira (13/11) a partir das 18h na escadaria da Faculdade Cásper Líbero (Av. Paulista, 900). 

As disputas serão eliminatórias, com dois participantes se enfrentando de cada vez, até sobrar o melhor. Eles irão jogar em PCs, com a imagem sendo exibida num telão de LED instalado no local. A trilha sonora da competição ficará a cargo do coletivo musical Syon Trio, com uma setlist inspirada em Tetris e outros jogos. Não haverá transmissão do evento pela internet.  

O vencedor da final brasileira irá participar da mundial, a ser disputada em Dubai entre os dias 11 e 13 de dezembro, com participantes de 55 países. Além das disputas, haverá uma demonstração com 2.000 drones, que simularão uma partida de Tetris no céu dubaiense.

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O Red Bull Tetris não é a primeira competição internacional baseada no jogo. O pioneiro é o Classic Tetris World Championship (CTWC), que acontece desde 2010 nos Estados Unidos e tem como maior campeão o americano Jonas Neubauer, que venceu 7 das 15 edições realizadas até hoje. Mas o CTWC é um evento independente, pequeno, para o qual não é possível se classificar pela internet.

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Games
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