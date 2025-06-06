Hoje, 6 de junho, é considerado o Dia do Tetris – pois foi nessa data que, em 1984, o russo Alexei Pajitnov terminou a primeira versão do jogo, que ele criou nos intervalos do seu trabalho como programador de software na Academia de Ciências de Moscou.

Tetris se tornou a segunda maior franquia do universo dos games, com 520 milhões de cópias vendidas (sem contar as incontáveis versões piratas) e também virou um ícone cultural. Agora, terá também um campeonato internacional aberto a qualquer pessoa – para o qual você pode tentar se classificar jogando pela internet.

O torneio, cujas inscrições foram abertas hoje, se chama Red Bull Tetris, e irá reunir jogadores de 55 países em uma grande final realizada em Dubai, entre os dias 11 e 13 de dezembro. Para participar, basta acessar www.redbulltetris.com, pelo celular, e jogar.

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O game utilizado pela Red Bull foi desenvolvido com permissão da Tetris Company (a empresa que Pajitnov fundou para explorar sua criação), e é um pouco diferente do Tetris clássico – porque tem rodadas limitadas por tempo, e power-ups que modificam a dinâmica do jogo.

O objetivo é completar o maior número de linhas em 3 minutos. Você pode jogar quantas vezes quiser para tentar melhorar a sua pontuação (dá para ver o ranking de pontos no site do torneio). Para salvar os resultados e participar da competição, é necessário ser maior de 18 anos, fornecer um endereço de email e número de celular.

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Os oito brasileiros que alcançarem a maior pontuação, até o dia 31 de outubro, se enfrentarão numa disputa presencial, a ser realizada pela Red Bull em São Paulo. Quem vencer essa seletiva estará classificado para disputar a final em Dubai (o segundo colocado também viajará para o evento, como espectador).

O torneio Red Bull Tetris não é a primeira competição internacional baseada no jogo. Essa distinção cabe ao

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Classic Tetris World Championship (CTWC), que é realizado desde 2010 nos Estados Unidos. Mas o CTWC é um evento independente, com uma estrutura muito menor – e para o qual não é possível se classificar pela internet. Seu maior campeão é o americano Jonas Neubauer, que venceu 7 das 15 edições realizadas.