Duas coisas chamam a atenção ao colocar os Galaxy Buds 4 Pro pela primeira vez. Seu encaixe nos ouvidos, fácil e confortável, e o cancelamento ativo de ruídos (ANC), que claramente está um degrau acima dos outros fones para Android.

Os Buds 4 Pro foram os únicos fones, até hoje, a conseguir suprimir todo o barulho vindo da rua nos nossos testes, mesmo em situações extremamente barulhentas – como na calçada da Marginal Pinheiros, onde o ruído ambiente chega a 95 decibéis (um nível altíssimo, suficiente para causar perda auditiva com exposição diária acima de 4h).

Como em quaisquer fones com ANC, o cancelamento de ruído dos Galaxy Buds 4 Pro se sai melhor com sons mais ou menos contínuos. Ou seja: ele apaga o barulho do trânsito pesado, mas pode deixar passar o ronco de uma moto que surja do nada em uma rua silenciosa. Não é invencível. Mas é excelente. Se cancelamento de ruído é importante para você, e você usa Android, os Galaxy Buds 4 Pro são uma escolha bastante atraente.

Com uma ressalva: seu sistema de conexão multiponto, que permite manter os fones pareados a mais de um dispositivo (como um smartphone e notebook). É algo essencial hoje em dia. Mas, nos Galaxy Buds 4 Pro, essa função foi implementada de um jeito diferente, com sincronia via Samsung Cloud.

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Na prática, isso significa que os fones demoram um pouco mais para alternar entre os dispositivos, e nem sempre fazem isso com perfeição. Em vários momentos, tive de confirmar manualmente a conexão no Android – ou abrir o “Conexão fácil Bluetooth”, um programinha da Samsung que fica rodando na bandeja do Windows 11, para conectar os fones ao notebook. Seria melhor que os Galaxy Buds 4 Pro tivessem multiponto de verdade, sem exigir um software proprietário.

Isso também vale para o funcionamento no Android. Os fones são integrados ao sistema operacional, o que é ótimo: basta segurar o dedo sobre o controle de volume do Android para acessar controles como o equalizador (de 9 bandas), o nível de ANC e o recurso Áudio 360 – que deixa o som mais “espalhado”, parecendo vir da sua frente, não de dentro da cabeça, e até que funciona bem.

Mas a integração significa que, para ter acesso a todas as funções, é necessário ter um smartphone da própria Samsung. Outra questão é que, durante testes com um Galaxy S23 FE, os recursos não abriam de jeito nenhum. O manual dos fones orienta a instalar o app Galaxy Wearable, que não resolveu a questão.

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Pesquisando na internet, descobri que a solução era baixar o aplicativo Galaxy Buds Manager (e não um dos outros 11 apps, como Galaxy Buds e Galaxy Buds Pro Manager, que a Samsung oferece para seus fones na Play Store; uma confusão só).

Feito isso, funcionou. Em testes com um Galaxy S26 Ultra, não foi necessário instalar nada – todos os recursos foram habilitados automaticamente.

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A qualidade de áudio é ótima: os Galaxy Buds 4 Pro apresentam um pouco a mais de graves, como é típico do afinamento mainstream, mas sem o exagero comum em outros fones. Eles têm dois alto-falantes por lado: um para os sons graves e médios, e outro para os agudos.

Na prática, isso se reflete na separação instrumental, que é acima da média para fones true wireless – o som é bem detalhado, e se aproxima do proporcionado por bons IEMs (fones intra-auriculares) com fio. A bateria é outro ponto positivo: nos testes, conseguimos 7 a 8 horas com ANC ligado, acima das 6h prometidas pelo fabricante.

Os Galaxy Buds 4 Pro podem utilizar um protocolo Bluetooth, o SSC (Samsung Seamless Codec), que transmite mais dados – segundo a Samsung, o suficiente para reproduzir músicas gravadas em 24 bits, com 96 KHz de frequência de amostragem. Esse codec só é compatível com celulares Galaxy, a partir das linhas S23, Z Fold 5 e Z Flip 5. Ele é um avanço bem vindo. Mas, na prática, não faz tanta diferença.

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A compressão psicoacústica de dados, usada nos codecs Bluetooth tradicionais (e em formatos de arquivo como o MP3 e o Ogg Vorbis, adotado pelo Spotify), é essencialmente transparente – a maioria das pessoas não consegue ouvir diferença entre eles e os codecs mais avançados, como o SSC. Isso também vale para as músicas gravadas em 24/96. O ótimo som dos Galaxy Buds 4 Pro se deve às qualidades acústicas dos seus alto-falantes; não ao codec.

Os fones da Samsung se saem bem em chamadas: conseguem reduzir muito o ruído ambiente, sem deixar a voz tão artificial/metálica quanto outros fones do tipo. Segundo a Samsung, eles rodam uma rede neural (algoritmo de IA) treinada para separar a voz do barulho. Também têm o modo superwideband, que amplia a faixa de frequências sonoras transmitida nas chamadas – essa função, que deixa o som da fala menos abafado e mais compreensível, requer o Galaxy S25 ou posterior.

Os Galaxy Buds 4 Pro são ótimos. Se tivessem conexão multiponto tradicional, seriam quase perfeitos. Estão em pré-venda no site da Samsung por R$ 1.889. Mas, como costuma ocorrer com os produtos da marca, o preço tende a melhorar com o tempo – o modelo anterior, Galaxy Buds 3 Pro, já pode ser encontrado por R$ 1.300 no varejo brasileiro.