IA descobre falhas de segurança em outros softwares

Um dos principais temores relacionados à inteligência artificial é que ela venha a ser usada, um dia, para detectar brechas de segurança em outros softwares: isso permitiria que hackers ou entes estatais realizassem ciberataques em grande escala, com um potencial destrutivo inédito.

Em tese, a IA conseguiria encontrar falhas com muito mais rapidez do que os humanos – ela é capaz de varrer milhares de linhas de código num piscar de olhos, e inteligente o bastante para identificar pontos fracos.

Essa hipótese foi concretizada. A divisão de segurança da Microsoft publicou um artigo técnico relatando os resultados de uma experiência na qual o Security Copilot, novo produto da IA da empresa, detectou 20 falhas de segurança em componentes usados em distribuições Linux.

As brechas estão presentes no GRUB2, no U-Boot e no Barebox, que são

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bootloaders: a função desses programas é carregar o Linux, seja em laptops ou desktops (caso do GRUB2) ou em “sistemas embarcados” – minicomputadores usados em automação industrial ou dispositivos como lâmpadas inteligentes, smart speakers, etc.

Segundo a Microsoft, as falhas encontradas pela IA permitiriam a instalação de bootkits, um tipo de software espião extremamente difícil de detectar e remover. Eles podem persistir mesmo se o sistema operacional for reinstalado (e o HD ou SSD no qual ele roda for trocado).

Além de máquinas e dispositivos com Linux, as brechas também afetam computadores com

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dual boot (instalação paralela do Linux e do Windows).

Um atenuante é que as falhas não podem ser exploradas à distância, pela internet; requerem que o agressor tenha acesso físico ao computador ou dispositivo que será atacado. Porém, no passado, já houve bootkits capazes de invadir o PC por meio de arquivos infectados.

A empresa diz ter alertado os mantenedores do GRUB2, do U-Boot e do Barebox (os três são projetos de código aberto), que já liberaram atualizações para consertar as falhas.

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Em mãos erradas, as ferramentas de análise de código por IA podem se tornar armas perigosas – no pior cenário, elas poderiam revelar brechas em grande quantidade, muito mais do que os programadores humanos conseguiriam corrigir.

Ao mesmo tempo, as empresas de tecnologia começam a oferecer essa tecnologia para uso preventivo. Além da Microsoft e seu Security Copilot, o Google

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anunciou recentemente o Sec-Gemini, um algoritmo que promete ajudar a identificar e neutralizar ameaças.