Os jogos da franquia Kirby, criada pela Nintendo em 1992, já venderam mais de 50 milhões de cópias. Com razão: eles seguem uma fórmula única, e por isso conseguem ser convidativos e envolventes ao mesmo tempo. São games relativamente fáceis, atraindo um público mais casual, mas que também têm fases inteligentes, cheias de variações nas mecânicas de jogo – o que prende a atenção dos jogadores mais dedicados.

O protagonista Kirby é um bichinho redondo que pode engolir diversos elementos das fases, incluindo objetos e inimigos – cujas características ele então incorpora. Kirby and the Forgotten Land, lançado em 2022 para o Nintendo Switch, foi o primeiro da franquia com cenários em 3D – e um sucesso, tendo vendido 7,5 milhões de cópias.

Na última quinta-feira (28), ele ganhou uma versão para o Switch 2, que inclui todo o conteúdo do game original, com gráficos bem melhorados, e um novo modo, o Star-Crossed World, com versões remixadas de algumas fases.

Ao começar a jogar, você tem de escolher entre dois níveis de dificuldade: spring-breeze (algo como “moleza”, em inglês) ou wild – nível “selvagem”. Mesmo este último, bem ao espírito da série Kirby, é fácil – bem mais do que os jogos das franquias Mario ou Donkey Kong, por exemplo. Há alguns níveis mais espinhosos, mas a maioria é tranquila.

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Isso não tira a graça do jogo, porque o estúdio japonês HAL Laboratory, que desenvolveu Kirby and the Forgotten Land + Star-Crossed World para a Nintendo, conseguiu calibrar com perfeição o ritmo das fases. Além de engolir inimigos, o rechonchudo Kirby também faz isso com objetos maiores e inusitados: um carro, uma escada, uma máquina de refrigerante ou um cone de trânsito, por exemplo. Isso transforma totalmente a mecânica de jogo, de formas surpreendentes e engraçadas.

O resultado é uma experiência agradável e cativante, que mantém o interesse do jogador durante toda a campanha – ela tem de 15 a 25 horas de conteúdo, dependendo de quanto tempo você dedicar a completar objetivos secundários. Kirby and the Forgotten Land + Star-Crossed World é ótimo, vale a pena.

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Há, apenas, um porém. O jogo foi posicionado, tanto no Brasil quanto nos EUA, no patamar mais alto de preço entre os títulos do Nintendo Switch 2. Isso significa que ele é bem mais caro, por exemplo, do que Donkey Kong Bananza – um game que teve mais esforço de produção envolvido (pois é um título novo, não uma remasterização de um jogo do Switch 1). Bem que a Nintendo poderia rever a questão, e reduzir um pouco o preço.

Kirby and the Forgotten Land + Star-Crossed World está à venda na loja online do Nintendo Switch 2 por R$ 499,90. Para quem já tem a versão original, do Switch 1, o upgrade custa R$ 119,90.