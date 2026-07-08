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Bruno Garattoni

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Vencedor de 15 prêmios de Jornalismo. Editor da Super.

Novo “Assassin’s Creed” é um remake oportuno e bem executado

"Assassin's Creed Black Flag Resynced" traz de volta um dos melhores títulos da franquia, com gráficos bonitos e 6 horas de conteúdo novo; leia análise

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jul 2026, 08h47
Um homem loiro, de costas, agachado em um telhado de telhas vermelhas, observa uma cidade colonial com edifícios coloridos, palmeiras e pessoas caminhando. Ao fundo, uma torre sineira e montanhas verdes sob um céu azul com nuvens esparsas
 (Ubisoft/Reprodução)
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Novo “Assassin’s Creed” é um remake oportuno e bem executado Priorizar nos meus resultados Google

Assassin’s Creed Black Flag, lançado em 2013 para PlayStation 3, Xbox 360 e PC, é considerado um dos melhores títulos da franquia – e foi reconhecido por isso, com 11 milhões de cópias vendidas. Agora, uma década mais tarde, a produtora francesa Ubisoft está lançando um remake do jogo, com gráficos modernizados: Assassin’s Creed Black Flag Resynced, que chega amanhã (9 de julho) para PlayStation 5, Xbox Series e PC. 

Ele foi refeito na engine (plataforma de desenvolvimento) Ubisoft Anvil – a mesma usada em Assassin’s Creed Shadows, lançado em 2025. O resultado é visualmente inquestionável: a nova versão do jogo tem gráficos muito bonitos, tanto nos cenários de selva quanto em Havana, Kingston (Jamaica) e Nassau (Bahamas), onde o enredo se passa – você é um pirata que explora a América Central do começo do século 18 em busca de tesouros.   

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Uma exceção cabe às cutscenes (filminhos que conectam as sequências de ação), que também foram refeitas, mas nem sempre apresentam a mesma excelência visual: algumas ficaram ótimas, mas outras mantiveram um pouco do aspecto de 2013, com animações faciais aquém dos padrões contemporâneos. 

Dois navios antigos de madeira, com velas brancas e mastros altos, em combate no mar agitado. O navio à esquerda dispara canhões, enquanto o da direita, com bandeiras espanholas, também atira. O céu tem nuvens e um pôr do sol dourado
(Ubisoft/Reprodução)
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Black Flag foi um bom momento para Assassin’s Creed, e o remake preserva suas qualidades. Os mapas são grandes, cheios de coisas para explorar, e o game não direciona o jogador de modo excessivamente óbvio – você tem de procurar um pouco para achar certas coisas. Como é típico da franquia, a ênfase está na furtividade, que é desafiadora na medida certa. Mas os combates corpo-a-corpo, nos momentos em que se tornam inevitáveis, são bons – o protagonista é bem ágil, o que também ajuda a atravessar os cenários.  

O jogo também inclui combates navais divertidos, mesmo que não muito elaborados, e um códice bem interessante: um conjunto de textos, desbloqueados ao longo da campanha, que contam a história real do Caribe. O remake traz aproximadamente 6 horas de conteúdo novo, com oito missões adicionais e três novos personagens. 

Mulher de cabelo castanho e camisa bege, com expressão séria, apoiada em um muro de pedra. Ao fundo, palmeiras e uma casa colonial de madeira e pedra, com varanda e telhado inclinado, em um cenário tropical
(Ubisoft/Reprodução)
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Durante os testes, nos quais usamos uma placa de vídeo RTX 3080 Ti, o game manteve 60 quadros por segundo estáveis na resolução 4K (com upscaling via DLSS, no modo Equilibrado). A RTX 3080 Ti foi lançada há cinco anos, mas ainda é bem potente, com 34,1 teraflops – o triplo da capacidade de processamento gráfico do PS5 e do Xbox Series X. 

Assassin’s Creed Black Flag Resynced é um remake oportuno e merecido, que traz um dos melhores jogos da franquia para os padrões gráficos atuais e oferece boa quantidade de conteúdo novo. Vale a pena, com uma ressalva: como é típico da Ubisoft, ele provavelmente entrará em promoção daqui a alguns meses.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced será lançado nesta quinta (9) para PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC (Windows). Vai custar R$ 300, tanto nos consoles quanto no PC. 

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Games
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