Novo “StarFox” é ótimo, mas duração da campanha é um porém

O jogo StarFox, que chega amanhã para o Nintendo Switch 2, é um remake de StarFox 64, lançado em 1997 para o console Nintendo 64. Isso significa que, embora o game de combate espacial traga vários modos e elementos novos, sua campanha mantém uma característica da original: é bem curta. Ao jogá-la pela primeira vez, você a completará em cerca de 2 horas.

Isso é um pouco decepcionante. Até games de tiro como Call of Duty e Battlefield, cujo foco está nos modos multijogador, geralmente trazem campanhas single player um pouco mais generosas, com pelo menos 5 ou 6 horas.

Mas StarFox não é tão breve, nem tão fácil, quanto parece: além da trilha de jogo principal, com sete missões, há outras fases e um final alternativo, que só podem ser acessados após cumprir determinados objetivos (como abater uma quantidade mínima de inimigos ou evitar que um colega de esquadrão seja abatido). Na prática, isso aumenta bem o tempo de jogo – especialmente porque algumas trilhas são difíceis de desbloquear e atravessar. Mesmo assim, a campanha poderia ser mais extensa.

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Você pode jogar a campanha sozinho (nesse caso, seus companheiros de esquadrão são controlados pelo computador) ou com até três amigos, que não precisam ter o jogo – StarFox pode ser compartilhado localmente ou via internet, por meio da função Game Share. Bacana.

Também há um modo de pilotagem compartilhada, em que um jogador controla o voo enquanto outro dispara as armas, e um modo multijogador competitivo – no qual duas equipes de quatro pessoas se enfrentam numa batalha espacial. Você e seus amigos podem ver uns aos outros durante o jogo, por meio da câmera do Switch 2 (opcional, vendida separadamente). Também dá para assumir a identidade dos personagens – o Switch 2 mapeia os movimentos do seu rosto e os aplica, em tempo real, à cara de um deles.

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O modo multiplayer competitivo tem gráficos especialmente intensos, com muitos elementos na tela ao mesmo tempo. Mas o Switch 2 o roda perfeitamente bem, sem quedas na taxa de quadros – o que também vale para a campanha, que mantém 60 fps estáveis. Os cenários são bonitos e bem trabalhados, aproveitando bem a capacidade de processamento do console.

StarFox é ótimo, tanto para os fãs da franquia quanto para quem só busca um pouco de diversão. É bem amigável, fácil de jogar, mas também oferece um maior grau de desafio para quem quiser isso. O preço de lançamento, 30% abaixo do que a Nintendo tem praticado em seus principais títulos, também conta a favor – e compensa parcialmente a campanha curta demais.

StarFox estará disponível a partir desta quinta (25) para o Nintendo Switch 2, por R$ 279,90. Também há uma versão demo, para download gratuito.