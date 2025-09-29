Ótimo, “Ghost of Yotei” extrai mais um pouco de poder gráfico do PlayStation 5

Ghost of Tsushima, produzido pelo estúdio americano Sucker Punch e lançado pela Sony em 2020 para o PlayStation 4, foi um sucesso instantâneo: o jogo, em que você é um samurai tentando defender o Japão medieval da primeira invasão mongol, vendeu 13 milhões de cópias, venceu 12 prêmios internacionais e deve até virar filme. Agora, ganha uma continuação: Ghost of Yotei, que chega nesta quinta (2/10) para o PlayStation 5.

O game se passa três séculos mais tarde, na região do Monte Yotei, no Norte do Japão. E começa com uma cena de horror: a camponesa Atsu vê sua casa ser queimada, e a família morta, por um grupo de seis homens mascarados. Ela sobrevive, e dezesseis anos depois resolve ir atrás deles para vingar o massacre.

Ghost of Yotei impressiona, logo de cara, pela qualidade gráfica: além das cutscenes (filminhos que aparecem ao longo do jogo) muito bem elaboradas, com expressões faciais altamente realistas, o jogo em si também está um passo à frente da média dos games – mostrando que a atual geração de consoles, prestes a completar cinco anos de vida, ainda tem lenha para queimar.

Sua qualidade se deve aos movimentos de câmera cinematográficos, especialmente durante os combates, à alta qualidade da iluminação e aos efeitos de partículas. O jogo mantém 60 fps estáveis o tempo todo, sem quedas (testamos no PlayStation 5 base).

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Assim como o antecessor, o Ghost of Yotei oferece três modos visuais: o padrão, em cores e com diálogos em inglês, o Samurai Cinema (em cores, com diálogos em japonês), e o Kurosawa Mode – com todas as imagens em preto-e-branco, numa referência ao clássico filme Os Sete Samurais, dirigido por Akira Kurosawa em 1954.

O modo Kurosawa é bem interessante, vale conferir. Mas, para não perder toda a beleza estética dos cenários, o modo padrão é o mais indicado (você pode alternar entre eles quantas vezes quiser ao longo do game).

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O touchpad do controle do PS5, que acabou meio esquecido na maioria dos jogos, é bem explorado por Ghost of Yotei: você desliza o dedo por ele para desenhar ideogramas japoneses ou tocar um instrumento musical, por exemplo. O game também usa o sensor de movimento do controle – que você mexe no ar para martelar aço, ao fazer uma espada.

A premissa do jogo, vingança, é simples o bastante para prender a atenção de qualquer jogador – Ghost of Yotei é um ótimo game de ação em mundo aberto, mesmo para quem não tem muito interesse no Japão medieval. É mais acessível, nesse aspecto, do que Ghost of Tsushima.

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Suas missões são bem desenhadas, alternando furtividade e combate nas doses certas, e a beleza dos cenários é uma constante – ao se deslocar entre uma missão e outra, você sempre se encanta com eles.

Ghost of Yotei consegue ser ainda melhor do que o antecessor. Consolida a franquia como uma das grandes da Sony, e é mais um ponto alto na biblioteca do PS5. Prova que os jogos triple-A, de alto orçamento, ainda são viáveis – e podem proporcionar experiências sem igual.

Ghost of Yotei será lançado nesta quinta, dia 2/10, para o PlayStation 5 por R$ 399,90. Também será vendido em mídia física (R$ 359 na Amazon).