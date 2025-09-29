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Bruno Garattoni

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Vencedor de 15 prêmios de Jornalismo. Editor da Super.
Ciência

Ótimo, “Ghost of Yotei” extrai mais um pouco de poder gráfico do PlayStation 5

Game ambientado no Japão medieval tem história envolvente, bons combates e visual impressionante, mostrando que o PS5, prestes a completar cinco anos, ainda tem capacidade a ser explorada; leia review

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2025, 16h00
Captura de tela do jogo Ghost-of-Yotei. Personagem com mascara.
 (Sony/Reprodução)
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Ótimo, “Ghost of Yotei” extrai mais um pouco de poder gráfico do PlayStation 5 Priorizar nos meus resultados Google

Ghost of Tsushima, produzido pelo estúdio americano Sucker Punch e lançado pela Sony em 2020 para o PlayStation 4, foi um sucesso instantâneo: o jogo, em que você é um samurai tentando defender o Japão medieval da primeira invasão mongol, vendeu 13 milhões de cópias, venceu 12 prêmios internacionais e deve até virar filme. Agora, ganha uma continuação: Ghost of Yotei, que chega nesta quinta (2/10) para o PlayStation 5. 

O game se passa três séculos mais tarde, na região do Monte Yotei, no Norte do Japão. E começa com uma cena de horror: a camponesa Atsu vê sua casa ser queimada, e a família morta, por um grupo de seis homens mascarados. Ela sobrevive, e dezesseis anos depois resolve ir atrás deles para vingar o massacre. 

Ghost of Yotei impressiona, logo de cara, pela qualidade gráfica: além das cutscenes (filminhos que aparecem ao longo do jogo) muito bem elaboradas, com expressões faciais altamente realistas, o jogo em si também está um passo à frente da média dos games – mostrando que a atual geração de consoles, prestes a completar cinco anos de vida, ainda tem lenha para queimar. 

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Sua qualidade se deve aos movimentos de câmera cinematográficos, especialmente durante os combates, à alta qualidade da iluminação e aos efeitos de partículas. O jogo mantém 60 fps estáveis o tempo todo, sem quedas (testamos no PlayStation 5 base). 

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Captura de tela do jogo Ghost-of-Yotei. Personagem em um cavalo branco passando por árvores de sakura.
(Sony/Reprodução)

Assim como o antecessor, o Ghost of Yotei oferece três modos visuais: o padrão, em cores e com diálogos em inglês, o Samurai Cinema (em cores, com diálogos em japonês), e o Kurosawa Mode – com todas as imagens em preto-e-branco, numa referência ao clássico filme Os Sete Samurais, dirigido por Akira Kurosawa em 1954. 

O modo Kurosawa é bem interessante, vale conferir. Mas, para não perder toda a beleza estética dos cenários, o modo padrão é o mais indicado (você pode alternar entre eles quantas vezes quiser ao longo do game). 

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O touchpad do controle do PS5, que acabou meio esquecido na maioria dos jogos, é bem explorado por Ghost of Yotei: você desliza o dedo por ele para desenhar ideogramas japoneses ou tocar um instrumento musical, por exemplo. O game também usa o sensor de movimento do controle – que você mexe no ar para martelar aço, ao fazer uma espada.

Captura de tela do jogo Ghost-of-Yotei. Três personagens segurando armas.
(Sony/Reprodução)

A premissa do jogo, vingança, é simples o bastante para prender a atenção de qualquer jogador – Ghost of Yotei é um ótimo game de ação em mundo aberto, mesmo para quem não tem muito interesse no Japão medieval. É mais acessível, nesse aspecto, do que Ghost of Tsushima.

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Suas missões são bem desenhadas, alternando furtividade e combate nas doses certas, e a beleza dos cenários é uma constante – ao se deslocar entre uma missão e outra, você sempre se encanta com eles. 

Ghost of Yotei consegue ser ainda melhor do que o antecessor. Consolida a franquia como uma das grandes da Sony, e é mais um ponto alto na biblioteca do PS5. Prova que os jogos triple-A, de alto orçamento, ainda são viáveis – e podem proporcionar experiências sem igual.

Ghost of Yotei será lançado nesta quinta, dia 2/10, para o PlayStation 5 por R$ 399,90. Também será vendido em mídia física (R$ 359 na Amazon). 

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Games
Playstation
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