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Bruno Garattoni

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Vencedor de 15 prêmios de Jornalismo. Editor da Super.

Programador de 28 anos é campeão brasileiro de “Tetris” – e vai à final mundial em Dubai

Após superar 50 mil competidores, Felix Galeano se classificou para a seletiva nacional do Red Bull Tetris, na qual venceu outros sete finalistas; Brasil é maior participante do torneio, com mais de 1 bilhão de pontos

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 nov 2025, 07h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h15
red bull tetris - final nacional
 (Red Bull/Divulgação)
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Programador de 28 anos é campeão brasileiro de “Tetris” – e vai à final mundial em Dubai Priorizar nos meus resultados Google

SÃO PAULO – O engenheiro e desenvolvedor de software Felix Galeano, 28, ganhou a seletiva nacional do torneio Red Bull Tetris, disputada ontem à noite na escadaria da Fundação Cásper Líbero, na Avenida Paulista, diante de centenas de pessoas. Galeano se classificou para a final da seletiva, superando mais de 50 mil participantes online, e ontem venceu os outros sete finalistas para se tornar o primeiro campeão brasileiro de Tetris.   

“A vida inteira eu joguei, para brincar. Mas, a sério, comecei há uns 10 anos”, diz. Os finalistas se enfrentaram, dois a dois, em melhores de três partidas (com duração de 3 minutos cada uma). Eles usaram computadores instalados na escadaria, com as telas sendo exibidas num telão. Na finalíssima, Galeano enfrentou o estudante Felipe de Souza, de 20 anos, e venceu por 2×0. Em seu melhor jogo, ele alcançou a espantosa marca de 462 mil pontos – mais de vinte vezes a pontuação que um jogador comum, leigo, consegue obter. 

red bull tetris - final nacional
A final brasileira foi disputada na escadaria da Fundação Casper Líbero, com os jogos exibidos em um telão. (Red Bull/Divulgação)

“Antes de ver pessoas jogando desse jeito, eu nem imaginava que era possível, que tinha esse nível de profundidade no Tetris“, conta. Assim como os outros finalistas do torneio da Red Bull, Galeano impressiona pela velocidade ao jogar: derruba as peças com grande agilidade, e parece confortável em trabalhar com mais da metade da tela preenchida – uma condição bem aflitiva para jogadores comuns. 

O jogo utilizado no torneio apresenta algumas modificações em relação ao Tetris clássico. Alguns bloquinhos têm desenhada uma latinha de energético, o que os torna mais poderosos (eliminam mais itens quando encaixados corretamente), e também há um multiplicador de pontuação, que favorece a ação rápida. “A estratégia acaba sendo muito diferente. Você tem que fazer [completar] mais linha por linha, em vez de fazer 4 linhas de uma vez, por exemplo. Porque aí você não deixa o multiplier cair”, explica Galeano.  

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Agora ele irá à final mundial, que será disputada em Dubai entre 11 e 13 de dezembro, reunindo participantes de 55 países. A fase de classificação, disputada online, teve ao todo 403 mil participantes, que jogaram 6,9 milhões de vezes. Nela, a maior pontuação foi do francês Félicien Be, que conseguiu alcançar 557 mil pontos num jogo de 3 minutos.

red bull tetris - final nacional
Felix Galeano (à esq.) enfrenta Felipe de Souza, na última partida da final. (Red Bull/Divulgação)

Esse recorde pode ser quebrado nas partidas em Dubai – pois nelas, assim como aconteceu nas finais nacionais, os jogadores usarão PCs com gamepads (as disputas online foram via smartphone, com toques na tela). “O controle ajuda muito”, afirma Galeano. “Eu vou treinar bastante, vou tentar chegar para fazer o meu melhor. Vai depender do momento, do nervosismo de cada um. Acho que tudo pode acontecer.”

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