Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Imagem Blog

Bruno Garattoni

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Vencedor de 15 prêmios de Jornalismo. Editor da Super.

“Shinobi – Art of Vengeance” honra clássico da era 16 bits

Com níveis desafiadores e cenários bonitos, game de ação ressuscita uma das grandes franquias da Sega nos anos 1990; leia review

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 set 2025, 16h00 | Atualizado em 8 set 2025, 16h00
Fotografia dos personagens do jogo Shinobi - Art of Vengeance.
 (Sega/Reprodução)
Continua após publicidade
“Shinobi – Art of Vengeance” honra clássico da era 16 bits Priorizar nos meus resultados Google

Em 1989, era proibido importar a maioria das coisas para o Brasil. Essa medida, instituída no começo da Ditadura Militar, tinha o objetivo de proteger e desenvolver a indústria nacional – mas também fazia com que o País ficasse bem atrasado no acesso a novos produtos.

Nos games, por exemplo, o melhor que havia era o Atari 2600, um console dos anos 1970. Então, quando a empresa brasileira Tec Toy lançou por aqui o Sega Master System, em setembro de 1989, ele incendiou o mercado: o console (que passou a ser fabricado na Zona Franca de Manaus) parecia de outro planeta, de tão avançado em relação ao que existia no Brasil.

A Tec Toy dominou o mercado nacional de games. E logo no ano seguinte, 1990, começou a fabricar outro console: o Mega Drive, que a Sega acabara de lançar no exterior. Ele tinha arquitetura de 16 bits, e era um salto em relação à Nintendo (que ainda estava no NES, de 8 bits).

Os jogos do Mega Drive se aproximavam da qualidade dos arcades (fliperamas), onde a Sega reinava. Um dos principais foi The Revenge of Shinobi, que tinha gráficos incríveis para a época – e acabou entrando para a história dos games. Porque foi, junto com Golden Axe, Super Monaco GP e Sonic, o ápice da Sega.

Siga

Continua após a publicidade

Agora, três décadas depois, a franquia ressurge em Shinobi: Art of Vengeance, para PlayStation, Xbox, Switch e PC. O game foi desenvolvido pelo estúdio francês Lizardcube, lançado pela Sega, e captura perfeitamente a essência do clássico da era 16 bits – mas com visual moderno, bem mais bonito, níveis maiores e combates mais elaborados.

Suas fases usam bem o efeito de paralaxe, em que várias camadas do cenário se movem em velocidades ligeiramente diferentes – um truque que a Sega explorou, no Mega Drive, para gerar a sensação de imagens 3D (mesmo sem o uso de óculos especiais, como no Master System). O estilo de arte do game também é muito bonito, com cenários e personagens bem detalhados. 

Fotografia de cenas do jogo Shinobi - Art of Vengeance.
(Sega/Reprodução)
Continua após a publicidade

As mecânicas de jogo são simples e acessíveis, com controles fáceis de dominar, mas também vão se desdobrando ao longo da campanha, com novos movimentos que tornam as lutas mais interessantes. A curva de dificuldade é perfeitamente calibrada – da metade para o fim do jogo, que dura 12 a 14 horas, as coisas vão ficando bem desafiadoras.

Para quem viveu os anos 1990, e/ou tem interesse nessa era dos games, Shinobi: Art of Vengeance é uma boa. Para os demais jogadores, também: direto e envolvente, ele prova que a simplicidade pode ser bem divertida.

Shinobi: Art of Vengeance está disponível para PlayStation, Xbox, Switch e PC, a preços entre R$ 149,90 (no PC, Steam) a R$ 169,90 (PlayStation).

Publicidade
TAGS:
Games
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Caixa de presente preta com laço dourado, contendo revistas Superinteressante, Quatro Rodas e Veja, sobre fundo bege. Texto: Dia dos Pais. Muito mais que um presente. Inspiração para o ano inteiro. Logotipo de árvore no canto superior direitoCaixa de presente preta com laço dourado, contendo três revistas: Superinteressante, Quatro Rodas e Veja. À esquerda, texto DIA DOS PAIS MUITO MAIS QUE UM PRESENTE. INSPIRAÇÃO PARA O ANO INTEIRO
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).