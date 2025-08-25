Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Imagem Blog

Bruno Garattoni

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Vencedor de 15 prêmios de Jornalismo. Editor da Super.
Ciência

Smartphone com tela que imita papel eletrônico torna a leitura mais agradável

TCL 60 Nxtpaper combina técnicas de hardware e software para tentar reproduzir a qualidade de imagem gerada por telas e-ink, como a do Kindle; confira teste

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 ago 2025, 16h00
Fotografia do celular TCL 60 Nxtpaper em um fundo azul.
 (TCL/Divulgação)
Continua após publicidade
Smartphone com tela que imita papel eletrônico torna a leitura mais agradável Priorizar nos meus resultados Google

No Brasil, a TCL é mais conhecida pelos televisores. Mas a empresa chinesa também produz celulares e tablets, alguns dos quais trazem uma tecnologia interessante: a tela Nxtpaper, que tenta reproduzir a experiência de leitura proporcionada pela tecnologia de papel eletrônico (e-ink), presente em leitores como o Kindle. 

O smartphone TCL 60 Nxtpaper, lançado recentemente no País, é um deles. A tela Nxtpaper é um LCD, mas com várias modificações, que incluem o processo de nano-etching (superfície microesculpida) e a polarização da imagem.

Os LCDs tradicionais funcionam com polarização linear, ou seja, geram ondas eletromagnéticas -que os nossos olhos interpretam como luz- oscilantes numa única direção. Já a tela Nxtpaper emite luz com polarização circular, mais parecida à polarização aleatória da luz ambiente.

Ao ligar o 60 Nxtpaper pela primeira vez, você não nota nada de muito diferente a não ser o acabamento da tela de 6,8 polegadas, que é fosca. O segredo do aparelho está numa tecla lateral deslizável, que dá acesso aos modos de leitura.

Siga
Fotografia do celular TCL 60 Nxtpaper.
Tecla lateral que aciona os modos de leitura (à dir.) e exemplo de visualização dos mesmos. (TCL/Divulgação)
Continua após a publicidade

Ao acioná-la, você tem três opções: “modo de papel colorido” (que deixa as cores menos saturadas), “modo de papel de tinta” (que deixa a tela preto-e-branco) e “modo máximo de tinta” – que, além de deixar a tela preto-e-branco, substitui a home page do celular por outra mais simples, que comporta no máximo 7 apps à sua escolha; todos os demais são suspensos, e ficam inacessíveis. 

A ideia é ajudar você a escapar das inúmeras distrações presentes nos celulares, e passar algum tempo lendo. Nos modos “papel de tinta” (o sistema da TCL traz algumas traduções meio quadradas, como essa) e “modo máximo de tinta”, a tela Nxtpaper realmente fica parecendo papel eletrônico, o que torna a leitura muito melhor do que num smartphone convencional.

A imagem é muito nítida e estável, sem a cintilação típica dos LCDs, e o fundo branco das páginas tem tonalidade levemente quente, sem a frieza excessiva de algumas telas e-ink. Você pode instalar o aplicativo Kindle para Android, e acessar a sua biblioteca da Amazon no aparelho. O resultado é ótimo; ler livros no 60 Nxtpaper é viável e agradável.    

Continua após a publicidade

No “modo máximo de tinta”, lendo livros no app Kindle, o 60 Nxtpaper consumiu em média 6% de bateria a cada hora de uso (alcançando, portanto, uma autonomia de 16 horas de tela ligada). Já com o aparelho no modo normal, alternando entre o navegador, Spotify, YouTube, Gmail e WhatsApp, o consumo foi de 10% da bateria a cada hora de tela acesa. 

Não é uma marca espetacular (sobretudo considerando a bateria relativamente grande, de 5.200 mAh), mas é aceitável. O smartphone da TCL vem com 8 gigabytes de memória RAM, 512 GB de armazenamento e processador Mediatek Helio G92 – o que, junto à conectividade (o aparelho é 4G, não tem 5G), é seu ponto fraco. 

Trata-se de um chip pouco potente, que alcança cerca de 260 mil pontos no benchmark (teste sintético) AnTuTu. É pouco mais de metade da performance oferecida por um Samsung Galaxy A26, por exemplo, que está na mesma faixa de preço do aparelho da TCL (comercializado por cerca de R$ 1.500 no varejo brasileiro). 

Continua após a publicidade

Isso significa que o 60 Nxtpaper pode dar algumas engasgadas de vez em quando, ao alternar entre apps. Seria bem melhor que ele viesse com uma CPU mais poderosa. Mas o chip modesto não chega a comprometer o uso normal, moderado, no dia a dia, nem atrapalha a leitura de textos – que é, afinal, a proposta do aparelho. 

O TCL 60 Nxtpaper é um smartphone interessante, com tecnologias de tela que realmente transformam a experiência de uso. Seus modos “de tinta” deixam a leitura mais agradável e também são menos estimulantes, podendo ser úteis para prevenir ou combater um problema bem comum no mundo moderno: o vício em smartphone.

Publicidade
TAGS:
Gadgets
livros
Smartphones
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Caixa de presente preta com laço dourado, contendo revistas Superinteressante, Quatro Rodas e Veja, sobre fundo bege. Texto: Dia dos Pais. Muito mais que um presente. Inspiração para o ano inteiro. Logotipo de árvore no canto superior direitoCaixa de presente preta com laço dourado, contendo três revistas: Superinteressante, Quatro Rodas e Veja. À esquerda, texto DIA DOS PAIS MUITO MAIS QUE UM PRESENTE. INSPIRAÇÃO PARA O ANO INTEIRO
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).