Design radical do console, que terá duas versões, chama a atenção; Horizon, Gran Turismo, Resident Evil e Hitman se destacam entre os jogos

Ao contrário da Microsoft, que mostrou o Xbox Series X em dezembro, a Sony vinha fazendo mistério quanto à aparência do PlayStation 5. Ela finalmente foi revelada, hoje – e é bem surpreendente. Branco e dramático, ele contrasta totalmente com o Series X (um enigmático monolito preto), e também com a estética sóbria do próprio PlayStation 4. Veja abaixo:

O PS5 terá duas versões, com e sem leitor de Blu-ray. A versão sem leitor será mais barata, claro (os preços ainda não foram divulgados), e parece fazer todo o sentido hoje. Mas ela pode ter um efeito colateral, que é matar o mercado de games usados. Afinal, não dá para revender jogos baixados depois que você os termina – nem comprá-los, pagando menos, de outra pessoa.

As especificações técnicas do PlayStation 5 já haviam sido divulgadas, mas só para lembrar: CPU AMD Zen 2, com oito núcleos rodando a 3,5 GHz, GPU AMD RDNA2 com performance máxima teórica de 10,28 teraflops, 16 gigabytes de memória RAM e SSD de 825 gigabytes. É um hardware similar ao do Xbox Series X (aparentemente, a Microsoft leva pequena vantagem na GPU, e pequena desvantagem no SSD), e é bastante potente. Não é como na geração passada, em que os consoles já nasceram perdendo feio dos PCs de mesa.

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A Sony também mostrou 25 games para seu novo console. Vamos aos melhores:

https://www.youtube.com/watch?v=gHzuHo80U2M

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Spiderman: Miles Morales: game de mundo aberto protagonizado por Miles Morales, uma das encarnações do Homem-Aranha no universo Marvel. O vídeo é mais um trailer, ou seja, não mostra muito bem a gameplay (tem um monte de cenas que podem ser pré-renderizadas). Mas o pouco que revela parece bom.

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Gran Turismo 7: novo game da série de corrida. Os gráficos não são dramaticamente melhores que os do PS4, mas são bons (repare na visão de dentro do carro, que é a que melhor ilustra o jogo em si). A data de lançamento não foi divulgada, o que pode ser um mau sinal – o estúdio Polyphony Digital é conhecido pelos atrasos.

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Ratchet & Clank: Rift Apart: novo capítulo do divertido, e relativamente injustiçado, platformer da Sony. Gráficos realmente impressionantes, com muitos elementos (inimigos, objetos, efeitos de luz) ao mesmo tempo na tela. Um claro passo à frente dos consoles atuais – e, talvez, a demonstração mais convincente do dia.

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Returnal: game que mistura exploração espacial e combate desenvolvido pelo estúdio finlandês Housemarque, do surpreendente Resogun (um dos primeiros hits do PS4). O vídeo é 90% trailer, mas parece mostrar um pouco do jogo em si – que parece bem promissor.

Hitman III: O vídeo é um trailer, com algumas cenas que parecem geradas dentro da engine do jogo. Então não dá para afirmar muita coisa sobre o visual do game. Mas, a julgar pelos Hitman anteriores, o game tem tudo para ser bom (e, muito provavelmente, lançado também para o Xbox Series X).

NBA 2K21: Veja o vídeo acima. Talvez seja apenas um filminho, que não retrata o visual real do jogo. Mas os últimos dez segundos do clipe parecem ser de gameplay – com animações e efeitos de luz bastante impressionantes. A conferir.

Resident Evil Village: o clássico dos clássicos do horror chega à nova geração de consoles. A captura de vídeo não é das melhores (várias cenas têm slowdowns óbvios), mas isso deverá ser corrigido até o lançamento do jogo, em 2021.

Horizon: Forbidden West: A Sony o deixou por último, e com razão. Uma apresentação impressionante do sucessor de Horizon: Zero Dawn, um dos melhores games do PlayStation 4 (na minha opinião, o segundo melhor, logo após um tal The Last of Us: Part II 😉.

Por hoje é isso. Se você quiser, os trailers dos outros games mostrados hoje estão nesta página do YouTube. Foi uma boa apresentação, que correspondeu à expectativa gerada pelo PlayStation 5 nos últimos meses. A Sony ficou devendo alguns detalhes importantes, como a questão da retrocompatibilidade do console (ele vai rodar games de PS4? Os jogos novos também vão sair para o console antigo?) e quanto ele vai custar, tanto nos EUA quanto no Brasil – onde o PS4 chegou assustando pelo preço.