Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Imagem Blog

Bruno Garattoni

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Vencedor de 15 prêmios de Jornalismo. Editor da Super.

Sony mostra PlayStation 5 e os primeiros games; veja os melhores

Design radical do console, que terá duas versões, chama a atenção; Horizon, Gran Turismo, Resident Evil e Hitman se destacam entre os jogos

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jun 2020, 19h20 | Atualizado em 5 set 2024, 09h07
ps5png
 (Sony/Reprodução)
Continua após publicidade
Sony mostra PlayStation 5 e os primeiros games; veja os melhores Priorizar nos meus resultados Google

Design radical do console, que terá duas versões, chama a atenção; Horizon, Gran Turismo, Resident Evil e Hitman se destacam entre os jogos

Ao contrário da Microsoft, que mostrou o Xbox Series X em dezembro, a Sony vinha fazendo mistério quanto à aparência do PlayStation 5. Ela finalmente foi revelada, hoje – e é bem surpreendente. Branco e dramático, ele contrasta totalmente com o Series X (um enigmático monolito preto), e também com a estética sóbria do próprio PlayStation 4. Veja abaixo:

O PS5 terá duas versões, com e sem leitor de Blu-ray. A versão sem leitor será mais barata, claro (os preços ainda não foram divulgados), e parece fazer todo o sentido hoje. Mas ela pode ter um efeito colateral, que é matar o mercado de games usados. Afinal, não dá para revender jogos baixados depois que você os termina – nem comprá-los, pagando menos, de outra pessoa.

As especificações técnicas do PlayStation 5 já haviam sido divulgadas, mas só para lembrar: CPU AMD Zen 2, com oito núcleos rodando a 3,5 GHz, GPU AMD RDNA2 com performance máxima teórica de 10,28 teraflops, 16 gigabytes de memória RAM e SSD de 825 gigabytes. É um hardware similar ao do Xbox Series X (aparentemente, a Microsoft leva pequena vantagem na GPU, e pequena desvantagem no SSD), e é bastante potente. Não é como na geração passada, em que os consoles já nasceram perdendo feio dos PCs de mesa.

Siga
Continua após a publicidade

A Sony também mostrou 25 games para seu novo console. Vamos aos melhores:

 

https://www.youtube.com/watch?v=gHzuHo80U2M

Continua após a publicidade

Spiderman: Miles Morales: game de mundo aberto protagonizado por Miles Morales, uma das encarnações do Homem-Aranha no universo Marvel. O vídeo é mais um trailer, ou seja, não mostra muito bem a gameplay (tem um monte de cenas que podem ser pré-renderizadas). Mas o pouco que revela parece bom.

 

Continua após a publicidade

Gran Turismo 7: novo game da série de corrida. Os gráficos não são dramaticamente melhores que os do PS4, mas são bons (repare na visão de dentro do carro, que é a que melhor ilustra o jogo em si). A data de lançamento não foi divulgada, o que pode ser um mau sinal – o estúdio Polyphony Digital é conhecido pelos atrasos.

 

Continua após a publicidade

Ratchet & Clank: Rift Apartnovo capítulo do divertido, e relativamente injustiçado, platformer da Sony. Gráficos realmente impressionantes, com muitos elementos (inimigos, objetos, efeitos de luz) ao mesmo tempo na tela. Um claro passo à frente dos consoles atuais – e, talvez, a demonstração mais convincente do dia.

 

Continua após a publicidade

Returnal: game que mistura exploração espacial e combate desenvolvido pelo estúdio finlandês Housemarque, do surpreendente Resogun (um dos primeiros hits do PS4). O vídeo é 90% trailer, mas parece mostrar um pouco do jogo em si – que parece bem promissor.

 

Hitman III: O vídeo é um trailer, com algumas cenas que parecem geradas dentro da engine do jogo. Então não dá para afirmar muita coisa sobre o visual do game. Mas, a julgar pelos Hitman anteriores, o game tem tudo para ser bom (e, muito provavelmente, lançado também para o Xbox Series X).

 

NBA 2K21: Veja o vídeo acima. Talvez seja apenas um filminho, que não retrata o visual real do jogo. Mas os últimos dez segundos do clipe parecem ser de gameplay – com animações e efeitos de luz bastante impressionantes. A conferir.

 

Resident Evil Village: o clássico dos clássicos do horror chega à nova geração de consoles. A captura de vídeo não é das melhores (várias cenas têm slowdowns óbvios), mas isso deverá ser corrigido até o lançamento do jogo, em 2021.

 

Horizon: Forbidden West: A Sony o deixou por último, e com razão. Uma apresentação impressionante do sucessor de Horizon: Zero Dawn, um dos melhores games do PlayStation 4 (na minha opinião, o segundo melhor, logo após um tal The Last of Us: Part II 😉.

Por hoje é isso. Se você quiser, os trailers dos outros games mostrados hoje estão nesta página do YouTube. Foi uma boa apresentação, que correspondeu à expectativa gerada pelo PlayStation 5 nos últimos meses. A Sony ficou devendo alguns detalhes importantes, como a questão da retrocompatibilidade do console (ele vai rodar games de PS4? Os jogos novos também vão sair para o console antigo?) e quanto ele vai custar, tanto nos EUA quanto no Brasil – onde o PS4 chegou assustando pelo preço.

Publicidade
TAGS:
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 84% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$47,88, equivalente a R$3,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).