Nas últimas semanas, a Sony registrou nos EUA duas patentes relacionadas ao DualSense, o controle do PlayStation 5. Isso não garante que o controle (ou o seu sucessor, para o PlayStation 6) vá de fato receber as novas funções descritas nos documentos.

É comum que as empresas patenteiem recursos que acabam não chegando ao mercado. Mas o contrário também acontece – a tecnologia mais marcante do DualSense, os gatilhos adaptáveis, foi patenteada pela Sony antes do lançamento.

A primeira das novas patentes, publicada no dia 6 de março e encontrada pelo site

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Game Rant, fala sobre um “módulo de transferência térmica”: uma plaquinha embutida no controle, que seria capaz de transmitir a sensação de frio ou calor para as mãos.

Isso provavelmente seria feito usando uma placa de Peltier, um dispositivo que gera frio ou calor em resposta à passagem da corrente elétrica.

Além de aumentar o conforto do jogador em dias de verão ou inverno, o recurso poderia dar uma nova dimensão aos games – o controle poderia emitir frio ou calor de acordo com as situações do jogo, por exemplo.

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A segunda patente é um pouco mais convencional, mas também interessante: descreve uma versão do DualSense

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alimentada por energia solar (veja abaixo). O controle seria revestido por um material fotovoltaico e, segundo a patente, não precisaria ser carregado – a energia solar seria suficiente para alimentar a bateria interna.

A Samsung já comercializa, há alguns anos, uma tecnologia parecida: os controles remotos de algumas TVs da marca são alimentados por energia solar, e nem têm compartimento para pilhas. Porém, o consumo de energia de um controle de TV é muito menor que o de um gamepad (especialmente se ele tiver motores internos, como o DualSense).

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No passado, a Sony publicou outras patentes curiosas envolvendo o controle do PlayStation. Em 2024, patenteou um recurso que usaria o sistema de resposta háptica (vibrações altamente definidas) do DualSense para escrever caracteres em braille no touchpad do controle.