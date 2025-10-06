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Bruno Garattoni

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Vencedor de 15 prêmios de Jornalismo. Editor da Super.
Tecnologia

“Super Mario Galaxy” chega ao Switch – e resgata a maior obra-prima da Nintendo

Jogo lançado em 2007 e sua continuação de 2010 trouxeram uma mecânica de jogo revolucionária, em que a ação se desenrola até de ponta-cabeça; leia review

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2025, 16h00 | Atualizado em 13 out 2025, 10h45
Captura de tela do jogo Super Mario Galaxy. Imagem do Mario correndo de ponta cabeça.
 (Nintendo/Reprodução)
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“Super Mario Galaxy” chega ao Switch – e resgata a maior obra-prima da Nintendo Priorizar nos meus resultados Google

Super Mario Bros., de 1985, encantou o mundo com a mecânica de side scrolling: Mario anda da esquerda para a direita, atravessando um cenário que rola para o lado. Aquilo transformou os games, e foi imitado incontáveis vezes. Em 1996, Super Mario 64 teve impacto similar: agora Mario habitava um cenário 3D, podendo explorá-lo livremente – uma mecânica que reinventou os platformers, e também foi infinitamente copiada desde então.   

Super Mario Galaxy, de 2007, deu o passo seguinte. Dessa vez, a Nintendo decidiu explorar a lei da gravidade: colocou Mario em planetas nos quais a ação se desenrola em todas as direções, até de ponta-cabeça. Uma mecânica de jogo ousada e revolucionária – e que só não foi copiada pela indústria porque esse jogo e sua continuação, de 2010, usavam a tecnologia de controle de movimento do Nintendo Wii, que os outros consoles não têm. 

Agora, eles estão sendo relançados para o Switch (tanto o original quanto o 2), e mostram que sua força, quase duas décadas depois, continua intacta. Super Mario Galaxy 1 e 2 transbordam criatividade e inteligência: cada fase propõe novas maneiras de testar os limites da gravidade, com elementos que surpreendem e divertem. 

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A Nintendo conseguiu adaptar bem os controles para o Switch – que, ao contrário do Wii, não possui um sensor infravermelho para detectar a posição dos controles (ele faz isso usando giroscópios embutidos dentro dos joy-cons). Na prática, os controles são um pouquinho menos precisos que os originais; mas você só percebe isso se tiver um Wii ao lado para comparar. 

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Captura de tela do jogo Super Mario Galaxy. Imagem do Mario correndo encima do personagem Yoshi.
(Nintendo/Reprodução)

A alavanca do joy-con esquerdo controla o movimento do personagem, enquanto o joy-con direito tem duas funções: serve para mover um cursor, e pegar estrelinhas que aparecem na tela, e também para atacar inimigos com uma pirueta – que você dá agitando o controle no ar. 

Super Mario Galaxy está entre os melhores games de todos os tempos – e é a maior obra-prima da Nintendo, até hoje não igualada ou superada. Igualmente primoroso, Super Mario Galaxy 2 desenvolve a mecânica de jogo gravitacional, além de ter gráficos mais elaborados. No Nintendo Switch, eles rodam na resolução 1080p; no Switch 2, em 4K.  

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Ambos são marcos históricos, obrigatórios para quem gosta de jogos de plataforma – ou, simplesmente, de se divertir. 

Super Mario Galaxy 1 e 2 estão disponíveis na lojinha online do Nintendo Switch (1 e 2). Podem ser comprados separadamente, por R$ 239 cada, ou num pacote com ambos (R$ 399, também disponível em mídia física no varejo nacional). 

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