Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Imagem Blog

Bruno Garattoni

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Vencedor de 15 prêmios de Jornalismo. Editor da Super.
Ciência

“Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV” explora novos recursos do Switch 2

Coletânea de minigames usa a câmera do console para incluir o rosto e o corpo dos jogadores nas partidas, e também transforma o controle em mouse; leia review

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 jul 2025, 16h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h15
Fotografia de divulgação do jogo Super Mario Jamboree.
 (Nintendo/Reprodução)
Continua após publicidade
“Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV” explora novos recursos do Switch 2 Priorizar nos meus resultados Google

Vários jogos do Nintendo Switch vêm recebendo atualizações para o Switch 2, geralmente com melhorias gráficas aproveitando a maior capacidade de processamento do novo console. Mas Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV, que foi lançado na última quinta (24), vai além disso: traz uma expansão de conteúdo (Jamboree TV) com novos minigames, alguns dos quais exploram um novo modo dos controles, e também incorpora a câmera do Switch 2 na ação.  

A franquia Super Mario Party (que estreou em 1998, no Nintendo 64) é pensada para jogar com amigos, seja localmente ou online: ela traz coleções de minigames simples, fáceis de entender, e bem divertidos. Super Mario Party Jamboree, lançado em outubro do ano passado para o Switch 1, traz 112 desses joguinhos. 

A versão para o Switch 2 adiciona 20 novos minigames, dos quais 14 exploram uma novidade do console: a possibilidade de usar os joy-cons (controles destacáveis) como mouse.

Siga
Fotografia de divulgação do jogo Super Mario Jamboree.
(Nintendo/Reprodução)
Continua após a publicidade

Esses joguinhos propõem tarefas manuais simples, como pegar e empilhar objetos. Não é necessário apoiar o joy-con sobre uma mesa para usá-lo como mouse; ele funciona surpreendentemente bem deslizando sobre o sofá, ou mesmo sobre a sua perna.

Mas a novidade mais interessante de Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV é o uso da câmera do Switch 2 (vendida separadamente por R$ 375) nos minigames. Não é obrigatório ter a câmera para jogar, mas ela deixa as partidas mais legais – porque detecta automaticamente, e coloca na tela, os rostos das pessoas que estão jogando com você. 

Eles aparecem em balõezinhos flutuantes, que acompanham cada um dos personagens (veja no vídeo acima). Dessa forma, você consegue ver as expressões faciais dos seus amigos enquanto está jogando, o que deixa as partidas mais engraçadas e competitivas. 

Continua após a publicidade
Fotografia de divulgação do jogo Super Mario Jamboree.
(Nintendo/Reprodução)

A câmera também consegue captar as pessoas de corpo inteiro: nos minigames em que ela faz isso, você mexe um dos braços para acertar um bloco e pegar moedas, ou tem que equilibrar  objetos na cabeça. É bobinho; mas, em grupo, pode ser bem divertido.

 

Continua após a publicidade

Um ponto importante é que você não precisa, necessariamente, comprar a câmera oficial do Switch 2: o console também aceita webcams de outras marcas, incluindo alguma que você talvez já tenha (a maioria dos modelos da Logitech é compatível).  

30 dos minijogos são compatíveis com a função GameShare, uma novidade do Switch 2. Ela permite que você transmita o jogo, localmente, para outros Switch 1 e Switch 2, e jogue com amigos, cada um em seu próprio console – sem que eles precisem comprar o game.

Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV é uma ótima pedida para quem gosta de minijogos competitivos, para reunir a família e os amigos em torno da TV. Há, apenas, um porém: ele é caro. Está na faixa de preço mais alta entre os jogos do Switch 2. Por outro lado, trata-se de um jogo “infinito”, sem duração definida, que pode render anos de diversão. 

Continua após a publicidade

Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV está à venda na lojinha do Switch 2, por R$ 499,90. Para quem já tem a versão original, do Switch 1, a expansão/atualização para o novo console custa R$ 119,90.

Publicidade
TAGS:
Games
Nintendo
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Caixa de presente preta com laço dourado, contendo revistas Superinteressante, Quatro Rodas e Veja, sobre fundo bege. Texto: Dia dos Pais. Muito mais que um presente. Inspiração para o ano inteiro. Logotipo de árvore no canto superior direitoCaixa de presente preta com laço dourado, contendo três revistas: Superinteressante, Quatro Rodas e Veja. À esquerda, texto DIA DOS PAIS MUITO MAIS QUE UM PRESENTE. INSPIRAÇÃO PARA O ANO INTEIRO
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).