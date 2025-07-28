“Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV” explora novos recursos do Switch 2

Vários jogos do Nintendo Switch vêm recebendo atualizações para o Switch 2, geralmente com melhorias gráficas aproveitando a maior capacidade de processamento do novo console. Mas Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV, que foi lançado na última quinta (24), vai além disso: traz uma expansão de conteúdo (Jamboree TV) com novos minigames, alguns dos quais exploram um novo modo dos controles, e também incorpora a câmera do Switch 2 na ação.

A franquia Super Mario Party (que estreou em 1998, no Nintendo 64) é pensada para jogar com amigos, seja localmente ou online: ela traz coleções de minigames simples, fáceis de entender, e bem divertidos. Super Mario Party Jamboree, lançado em outubro do ano passado para o Switch 1, traz 112 desses joguinhos.

A versão para o Switch 2 adiciona 20 novos minigames, dos quais 14 exploram uma novidade do console: a possibilidade de usar os joy-cons (controles destacáveis) como mouse.

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Esses joguinhos propõem tarefas manuais simples, como pegar e empilhar objetos. Não é necessário apoiar o joy-con sobre uma mesa para usá-lo como mouse; ele funciona surpreendentemente bem deslizando sobre o sofá, ou mesmo sobre a sua perna.

Mas a novidade mais interessante de Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV é o uso da câmera do Switch 2 (vendida separadamente por R$ 375) nos minigames. Não é obrigatório ter a câmera para jogar, mas ela deixa as partidas mais legais – porque detecta automaticamente, e coloca na tela, os rostos das pessoas que estão jogando com você.

Eles aparecem em balõezinhos flutuantes, que acompanham cada um dos personagens (veja no vídeo acima). Dessa forma, você consegue ver as expressões faciais dos seus amigos enquanto está jogando, o que deixa as partidas mais engraçadas e competitivas.

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A câmera também consegue captar as pessoas de corpo inteiro: nos minigames em que ela faz isso, você mexe um dos braços para acertar um bloco e pegar moedas, ou tem que equilibrar objetos na cabeça. É bobinho; mas, em grupo, pode ser bem divertido.

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Um ponto importante é que você não precisa, necessariamente, comprar a câmera oficial do Switch 2: o console também aceita webcams de outras marcas, incluindo alguma que você talvez já tenha (a maioria dos modelos da Logitech é compatível).

30 dos minijogos são compatíveis com a função GameShare, uma novidade do Switch 2. Ela permite que você transmita o jogo, localmente, para outros Switch 1 e Switch 2, e jogue com amigos, cada um em seu próprio console – sem que eles precisem comprar o game.

Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV é uma ótima pedida para quem gosta de minijogos competitivos, para reunir a família e os amigos em torno da TV. Há, apenas, um porém: ele é caro. Está na faixa de preço mais alta entre os jogos do Switch 2. Por outro lado, trata-se de um jogo “infinito”, sem duração definida, que pode render anos de diversão.

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Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV está à venda na lojinha do Switch 2, por R$ 499,90. Para quem já tem a versão original, do Switch 1, a expansão/atualização para o novo console custa R$ 119,90.