Conheça o remédio para ressaca mais antigo da história

A velha e conhecida ressaca é assunto desde muito tempo atrás – mais exatamente: desde os anos 100 d.C. Foi por essa época que os egípcios documentaram soluções para fugir da característica dor de cabeça e ânsia de vômito. As tais receitas estavam entre os mais de 500 mil papiros encontrados em escavações feitas em Oxyrhynchus, no Egito, no fim do século 19.

Pesquisadores traduziram e publicaram recentemente os documentos. Para “dor de cabeça embriagada”, a sugestão é amarrar folhas e arbustos de uma planta bem verde, conhecida como Dane racemosa (ou ruscus italiano ou laurel Alexandrino), e usar no pescoço como um colar. Há ainda outros 21 textos médicos com segredos para tratar doenças – mas são bem menos interessantes que pensar em novas soluções para ressaca.

Ninguém ainda sabe dizer se as tais receitas funcionam. “Os remédios parecem cruzar o que chamamos de barreira entre a magia e a medicina”, diz David Leith, da Universidade de Exeter. Bem, se você tiver uma dessas folhas aí sobrando, não custa nada ver até onde vai a magia.

Leia também:

2 jeitos cientificamente comprovados de fugir da ressaca

Ressaca deixa você burro

Ressaca piora com a idade