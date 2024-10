Humanos de Jerusalém – em GIFs

Você provavelmente já ouviu falar da página Humanos de Nova York, né? Projetos como esse mostram como as pessoas podem ser interessantes, se você parar para ouvi-las – ou mesmo se só olhar com um pouco mais de atenção. O artista israelense Pierre Kleinhouse resolveu fazer uma coisa parecida, mas em outro formato: ele ilustrou pessoas reais que viu em Jerusalém e as transformou em GIFs animados. Dá para ver mais trabalhos do cara neste site.