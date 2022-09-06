Na maioria das vezes, as siglas DNA e RNA são empregadas de uma maneira genérica. Cada ser vivo possui um código formado por letrinhas (A,T, C e G, se o tipo de material genético for DNA; e A, U, C e G, se for RNA). As espécies podem ter códigos maiores ou menores, e a ordem deles é o que define as características do indivíduo.

Para se referir à totalidade do material genético de um organismo (isto é, a ordem de todas as “letrinhas” do DNA ou RNA), os biólogos costumam utilizar o termo “genoma”. Descobrir a ordem dessas letras não é fácil: para ter uma ideia, o modelo do genoma humano só terminou de ser sequenciado em 2003 – uma tarefa que demorou 13 anos e US$3 bilhões.

A pesquisadora Jaqueline Goes é expert nesse caça-palavras. Formada em biomedicina pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, ela se especializou em técnicas de sequenciamento de nova geração, uma tecnologia que diminui o tempo de sequenciamento de meses para minutos.

Você deve lembrar do alvoroço dos cientistas para desvendar o genoma do Sars-Cov-2 no início de 2020. A maioria dos países levou cerca de 15 dias para sequenciá-lo. Jaqueline e sua equipe fizeram o mesmo em dois dias.

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“Eu costumo dizer que esse não foi um trabalho de 48 horas. Foi um processo de quatro anos, pois comecei a trabalhar com a tecnologia em 2016”, diz a pesquisadora. Na época, ela fazia doutorado na Universidade Federal da Bahia, em parceria com a Fiocruz. Sua equipe estava trabalhando com o surto de Zika no nordeste do Brasil, e precisava de uma maneira rápida de sequenciar o genoma do vírus.

Foi aí que Jaqueline começou a se especializar no sequenciamento de nova geração. Ela passou seis meses no Reino Unido estudando a técnica. Quando retornou ao Brasil, se tornou consultora e ensinou diversos pesquisadores a trabalhar com esse método rápido de sequenciamento.

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Tanto no surto de COVID-19 quanto de Zika, o sequenciamento é essencial para monitorar o espalhamento da doença. Afinal, o genoma não é o mesmo entre indivíduos da mesma espécie. (O DNA dos humanos, por exemplo, não é idêntico – ou então seríamos todos iguais). As pequenas variações do genoma de cada indivíduo mostram a cepa, linhagem e o caminho percorrido pelo vírus.

Comparando o genoma do vírus brasileiro com o de outras regiões do mundo, a equipe na qual Jaqueline trabalhava descobriu como o Zika vírus chegou ao Nordeste: ele provavelmente saiu da África e foi para o Caribe por meio de rotas de imigração. O vírus circulou por lá de forma silenciosa, adquiriu mutações genéticas vantajosas e emergiu como uma epidemia. Foi só depois que ele veio para o Brasil. O estudo sugere que o Zika chegou ao país durante a Copa das Confederações, em 2014, mas só virou epidemia em 2016.

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Jaqueline também já fez trabalhos sobre febre amarela e dengue sorotipo 2. Nesse último, ela mostra que o DENV-2 sofreu uma substituição de linhagem em 2014, o que levou a um aumento de infecções no Brasil.

Hoje, Jaqueline coordena uma rede de vigilância genômica, a SEQV BR, após ter concluído seu pós-doutorado no Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo. Graças ao trabalho durante a pandemia de COVID-19, a pesquisadora foi homenageada por diversas instituições. No entanto, ela diz que sua maior honra foi ter virado uma Barbie. Sim, a Jaqueline Goes faz parte de uma linha de bonecas da Mattel.

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“Eu senti um desconforto inicial pela questão estética. Nunca me identifiquei com ela. Depois que eu entendi que ela tem outras versões que caiu a ficha: ‘Caraca, eu sou uma Barbie’”, diz ela. “Me fez entender meu papel na representatividade”.