A sardinha tem alguma coisa a ver com a ilha da Sardenha?

Sim. O nome do peixinho já existia em latim e surgiu justamente porque ele é comum na costa da Sardenha, no sul da Itália. Resta agora saber como a ilha ganhou esse nome.

O registro mais antigo desse batismo data do nono século antes de Cristo: uma inscrição fenícia em pedra (uma pedra famosa entre arqueólogos, chamada Pedra de Nora) em que o nome da ilha já consta como Shardan.

Esse topônimo deriva do nome do povo sardo que habitava o local originalmente. A origem do nome desse povo provavelmente é anterior às línguas protoindo-europeias (latim, grego etc.) e se perdeu no tempo.

Continua após a publicidade

Platão conta em seu diálogo Timeu que tudo começou com uma mulher chamada Sardo e nascida em Sardis, capital do antigo reino da Lídia, na atual Turquia. Não há, porém, evidências sólidas a favor dessa ideia.

Fonte: livro The Cambridge ancient history; Centro Nacional de Recursos Textuais e Lexicais (CNRTL) da França.

Pergunta de @diego.zanchetta, via Instagram.