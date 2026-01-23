Algum país não tem bandeira oficial?

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Sim: a Irlanda do Norte. A única bandeira oficial reconhecida por lá é a do Reino Unido, que representa também as outras nações do país (Inglaterra, País de Gales e Escócia). Ao contrário dessas outras nações, no entanto, não há um lábaro só para ela.

Em eventos esportivos e outras situações do mundo real, a Irlanda do Norte costuma ser representada pelo Estandarte de Ulster, uma

bandeira branca com uma cruz vermelha e, ao centro, uma mão escarlate sob uma coroa. Veja:

A mão rubra é o símbolo mais característico e importante: foi adotado por muitos clãs nobres da região de Ulster, uma das províncias da atual Irlanda do Norte, ao longo de muitos séculos.

Essa bandeira foi adotada oficialmente de 1953 até 1973, quando o parlamento local foi extinto pela Coroa do Reino Unido e o poder passou a ser exercido diretamente de Londres. Era o auge do período conhecido como The Troubles: um conflito armado entre unionistas, que defendiam a permanência da nação no Reino Unido, e os republicanos, que queriam a independência da Coroa e a unificação com a Irlanda (que não faz parte do Reino Unido).

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Nesse contexto de violência civil, a bandeira de Ulster (com sua coroa fazendo referência à monarquia) virou símbolo do primeiro grupo; já os separatistas adotaram a bandeira tricolor dos vizinhos irlandeses. Mesmo com o fim dos conflitos armados, não há consenso – e o governo local segue sem bandeira oficial.

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