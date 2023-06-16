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História

Antes da colonização, os indígenas do Brasil achavam que a Terra era redonda?

Falta de registros impede uma resposta precisa – mas isso não significa que alguns povos não tivessem conhecimentos avançados de astronomia.

Por Rafael Battaglia 16 jun 2023, 11h07 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h50
Ilustração de Povos nativos sul-americanos, gravura em madeira, publicado em 1897.
 (ZU_09/Getty Images)
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Antes da colonização, os indígenas do Brasil achavam que a Terra era redonda? Priorizar nos meus resultados Google

É difícil cravar uma resposta, por uma série de fatores. 

Primeiro, não dá para generalizar: havia mais de mil povos indígenas por aqui na época em que Cabral desembarcou, cada um com cultura e visão de mundo próprias. 

Segundo: faltam registros. “Não há fontes escritas anteriores à colonização. O que existem são registros arqueológicos (utensílios, cerâmica, marcas de uso da terra)”, diz Luma Prado, mestra em História Social pela USP. Eles ajudam a entender aspectos gerais (onde os indígenas viviam, do que se alimentavam, qual era a densidade populacional), mas não permitem responder perguntas mais precisas.

Luiz Carlos Borges, pesquisador do MAST (Museu de Astronomia e Ciência Afins), acredita que, mesmo considerando essas ressalvas, é pouco provável que os povos indígenas soubessem que a Terra era redonda. “Nos antigos mitos, não há nenhuma menção ao formato do planeta”, diz Borges, que estuda as observações astronômicas indígenas. “Eles estavam preocupados com a própria realidade geográfica. Seria difícil tirar esse tipo de conclusão de forma empírica: ou seja, apenas observando o horizonte.”

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Isso não quer dizer que os indígenas não desenvolveram os seus próprios conhecimentos astronômicos. No único registro a respeito disso, datado do século 17, a dupla de capuchinhos franceses Claude d’Abbeville e Yves d’Évreux descreveu o povo Tupinambá do Maranhão. Eles sabiam a maioria dos corpos celestes do hemisfério e possuíam o próprio sistema de constelações. 

Com isso, era possível organizar calendários para marcar as estações chuvosas e as épocas de colheita. Os Tupinambá do Maranhão também já associavam as fases da Lua com as subidas e descidas das marés.

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Pergunta de @schjefferson, via Instagram

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TAGS:
Brasil
colonização
História
Povos indígenas
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