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Cultura

Cinco graus de conexão entre Olívia Palito e Olivia Rodrigo

A personagem de cartoon nasceu antes do Popeye – e quase 90 anos antes da cantora de Vampire. Veja o que conecta as duas

Por Maria Clara Rossini 14 set 2023, 17h53 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h50
Montagem com as fotos da Olivia Palito e a Olivia Rodrigo.
 (Arte/Reprodução/Montagem sobre reprodução)
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Cinco graus de conexão entre Olívia Palito e Olivia Rodrigo Priorizar nos meus resultados Google

Olivia Palito

A personagem foi criada por E. C. Segar em 1919 – dez anos antes do Popeye. Olivia debutou nas tirinhas de jornal como noiva de Ham Gravy, um malandro preguiçoso que tenta ganhar dinheiro rápido. Eles foram os primeiros personagens do…

Thimble Theater

Uma série de tirinhas diária no New York Journal. Popeye apareceu como coadjuvante em 1929, mas logo ganhou protagonismo. Seu primeiro filme live-action, de 1980, era intitulado apenas…

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Popeye 

Nesta comédia musical, Popeye é interpretado por Robin Williams. Combinar um personagem querido e um ator carismático parecia sucesso na certa, mas o longa foi um flop. Para a distribuição do filme, o estúdio fez uma parceria com a…

Disney

Os musicais são marca registrada da empresa. A Disney provou que o estilo continua dando certo nos anos 2000 com o filme High School Musical e a série spin-off High School Musical: The Musical: The Series, a produção que estourou…

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Olivia Rodrigo

A cantora de 20 anos, famosa pelo hit Driver’s Licence, começou na série de High School Musical como a personagem Nini. O programa foi ao ar em 2019, exatos cem anos após o nascimento de Olívia Palito.

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