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Ciência

Colocar sal na água ajuda a dessalgar a carne?

Contraintuitivo? Sim. Mas funciona.

Por Luisa Costa 20 jan 2022, 15h47 | Atualizado em 20 jan 2022, 15h47
Foto de uma panela com carne bovina e legumes.
 (Alex Walker/Getty Images)
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Colocar sal na água ajuda a dessalgar a carne? Priorizar nos meus resultados Google

Sim. A maioria dos cortes de carne são pedaços de músculo, e todo músculo tem bastante água em sua composição. A água fica presa dentro das células do boi ou do bacalhau, e essas células ficam separadas do meio externo por uma membrana permeável.

Se a concentração de sal no interior da célula estiver muito alta em relação ao meio externo, ela deixa a água de fora entrar para manter a diluição razoável. Se a concentração estiver baixa, ocorre o oposto: a água precisa sair. O nome desse processo é osmose.

Ao colocar sal na água, você torna o líquido mais salgado que a carne, forçando a água a sair. E o fluxo de água acaba levando consigo um pouco do sal preso na peça, o que acelera a dessalga. Outro fator que influencia é a temperatura: uma salmoura (água + sal) quente acelera o processo. 

Pergunta de Paulo Coutinho, São Paulo, SP

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Fonte: Adauto Pessoa, do Instituto de Química da Universidade de São Paulo (USP) e Cursinho da Poli.

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Água
Alimentação
Ciência
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Química
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