Colocar sal na água ajuda a dessalgar a carne?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Sim. A maioria dos cortes de carne são pedaços de músculo, e todo músculo tem bastante água em sua composição. A água fica presa dentro das células do boi ou do bacalhau, e essas células ficam separadas do meio externo por uma membrana permeável.

Se a concentração de sal no interior da célula estiver muito alta em relação ao meio externo, ela deixa a água de fora entrar para manter a diluição razoável. Se a concentração estiver baixa, ocorre o oposto: a água precisa sair. O nome desse processo é osmose.

Ao colocar sal na água, você torna o líquido mais salgado que a carne, forçando a água a sair. E o fluxo de água acaba levando consigo um pouco do sal preso na peça, o que acelera a dessalga. Outro fator que influencia é a temperatura: uma salmoura (água + sal) quente acelera o processo.

Pergunta de Paulo Coutinho, São Paulo, SP

Fonte: Adauto Pessoa, do Instituto de Química da Universidade de São Paulo (USP) e Cursinho da Poli.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram