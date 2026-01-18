Colocar um copo na parede pra ouvir o outro lado funciona?

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Sim, mas só um pouco.

Sons são ondas de energia que se propagam por causa da vibração mecânica. Eles são transmitidos quando uma partícula vibra e balança a vizinha, criando um efeito dominó que carrega o barulho. É por isso que não há som no espaço sideral: o vácuo não tem partículas para vibrar.

Numa conversa aqui na Terra, a maior parte dos sons se dissipa pelo ar, mas as falas também fazem as paredes do cômodo vibrarem bem de leve, de forma imperceptível – gerando os ruídos que você pode ouvir. Colocar um copo de vidro cria uma “ponte” direta entre a parede e o seu ouvido, ajudando a diminuir a dissipação. É a mesma lógica de um estetoscópio médico.

Quando você pressiona sua orelha no copo, também ajuda a abafar o resto dos sons do ambiente onde está. O sucesso da técnica, porém, vai depender de alguns fatores, como grossura e material da parede, formato do copo e volume da conversa. Faça o teste em casa: é bem provável que você só escute ruídos ininteligíveis.

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