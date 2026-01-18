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Ciência

Colocar um copo na parede pra ouvir o outro lado funciona?

Aprenda a bisbilhotar a conversa alheia com mais eficácia.

Por Bruno Carbinatto 18 jan 2026, 18h00
Ilustração,
 (Vanessa Gomes/Superinteressante)
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Colocar um copo na parede pra ouvir o outro lado funciona? Priorizar nos meus resultados Google

Sim, mas só um pouco.

Sons são ondas de energia que se propagam por causa da vibração mecânica. Eles são transmitidos quando uma partícula vibra e balança a vizinha, criando um efeito dominó que carrega o barulho. É por isso que não há som no espaço sideral: o vácuo não tem partículas para vibrar.

Numa conversa aqui na Terra, a maior parte dos sons se dissipa pelo ar, mas as falas também fazem as paredes do cômodo vibrarem bem de leve, de forma imperceptível – gerando os ruídos que você pode ouvir. Colocar um copo de vidro cria uma “ponte” direta entre a parede e o seu ouvido, ajudando a diminuir a dissipação. É a mesma lógica de um estetoscópio médico.

Quando você pressiona sua orelha no copo, também ajuda a abafar o resto dos sons do ambiente onde está. O sucesso da técnica, porém, vai depender de alguns fatores, como grossura e material da parede, formato do copo e volume da conversa. Faça o teste em casa: é bem provável que você só escute ruídos ininteligíveis.

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