Como diminuir seu tempo de tela, passo a passo

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Ler Resumo





Introdução Cansado de passar horas no celular? Descubra como recuperar seu tempo e bem-estar. Este guia prático da Superinteressante oferece dicas essenciais, desde conhecer seu uso e tornar o smartphone menos viciante, até reencontrar o prazer nas atividades analógicas. Prepare-se para um detox digital eficaz.

Principais Tópicos





Monitore seu tempo de tela e identifique os apps mais usados para entender o problema. Reduza o estímulo visual do celular, personalizando a tela ou usando apps minimalistas. Crie barreiras para o acesso a aplicativos, como limites de tempo ou desafios matemáticos. Substitua funções digitais por objetos analógicos: despertador, relógio de pulso, cadernos. Desative notificações, evite levar o celular para a cama e encontre hobbies fora das telas.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Conhece-te a ti mesmo

O primeiro passo é ter noção do problema. As funções “Tempo de Uso” no iOS e “Bem-estar digital” no Android mostram o tempo passado no celular, a primeira vez que você olhou a tela no dia, os aplicativos mais usados etc. O Brasil é o segundo país com maior tempo de tela do mundo: são 9h por dia com a cara no celular, no PC e na televisão.

Deixe o celular chato

O smartphone é feito para ser hiperestimulante – então diminua esse estímulo na raça. O próprio celular tem personalizações que permitem reduzir a intensidade das cores na tela ou deixá-la em preto e branco. Já o aplicativo Minimalist Phone transforma sua tela inicial em uma lista de aplicativos, sem os ícones para chamar sua atenção.

Adicione dificuldades

Continua após a publicidade

Nas configurações do celular, adicione um limite de tempo que você quer passar por dia em cada app. Quando atingi-lo, receberá

um alerta. Há serviços que atrasam ou bloqueiam totalmente esse acesso, caso do app ScreenZen que obriga você a resolver exercícios de matemática para poder entrar em certos aplicativos.

De volta ao analógico

O celular reúne funções antes desempenhadas por diferentes objetos. Retorne a eles: use um despertador ao lado da cama, ande com um relógio no pulso, registre eventos em um planner, anote ideias em um caderno. Em vez de se informar só nas redes sociais, leia também jornais e revistas impressas. A Super ajuda você com isso 😉

Detox digital

Tudo bem passar algum tempo nas telas, o problema é o uso inconsciente. Identifique quando você usa o celular por escolha ou só para saciar a vontade de usá-lo.

Continua após a publicidade

As notificações são como cassinos: você fica curioso para saber se será uma recompensa (um zap da crush) ou uma pena (e-mail do banco). Desative tudo que for desnecessário.

Não leve o celular para a cama – aliás, nem para o quarto. Além de atrasar sua hora de dormir, o estímulo e a luz da tela prejudicam a qualidade do sono.

Procure hobbies para preencher o tempo – de preferência, que não sejam atividades produtivas. Socialização, tempo na natureza e exercícios são boas opções.

Se você está determinado a usar menos o celular em 2026, volte ao papel e caneta com os novos cadernos e planners da Super em parceria com a Jandaia! Trouxemos novas capas com o design que é a cara da revista 🙂 Compre no Atacado Jandaia.

Continua após a publicidade

AS MAIS LIDAS DA SEMANA Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

Fonte: Lucas Freire, psicólogo e autor do livro Exaustos: Imaginando saídas para o cansaço diário.

Exaustos: Imaginando saídas para o cansaço diário Compre agora: Amazon - R$ 58