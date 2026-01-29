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Ciência

Como diminuir seu tempo de tela, passo a passo

Um compilado de dicas para quem quer se desconectar em 2026

Por Maria Clara Rossini 29 jan 2026, 14h00
Imagem de um jovem com um gigantesco olho no lugar da cabeça checando o celular. Ao fundo, vê-se um muro de tijolos aparentes.
 (Francesco Carta fotografo/Getty Images)
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Conhece-te a ti mesmo

Ilustração, em fundo verde, de uma mão feminina segurando um smartphone. Na tela vê-se a imagem espelhada de uma garota.
(Kamilla Sill/Superinteressante)

O primeiro passo é ter noção do problema. As funções “Tempo de Uso” no iOS e “Bem-estar digital” no Android mostram o tempo passado no celular, a primeira vez que você olhou a tela no dia, os aplicativos mais usados etc. O Brasil é o segundo país com maior tempo de tela do mundo: são 9h por dia com a cara no celular, no PC e na televisão.

Deixe o celular chato

Ilustração cômica, em fundo verde, de um telefone celular entediado, descansando num sofá.
(Kamilla Sill/Superinteressante)

O smartphone é feito para ser hiperestimulante – então diminua esse estímulo na raça. O próprio celular tem personalizações que permitem reduzir a intensidade das cores na tela ou deixá-la em preto e branco. Já o aplicativo Minimalist Phone transforma sua tela inicial em uma lista de aplicativos, sem os ícones para chamar sua atenção.

Adicione dificuldades

Ilustração, em fundo verde, de um telefone celular envolto de correntes e diversas chaves.
(Kamilla Sill/Superinteressante)
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Nas configurações do celular, adicione um limite de tempo que você quer passar por dia em cada app. Quando atingi-lo, receberá
um alerta. Há serviços que atrasam ou bloqueiam totalmente esse acesso, caso do app ScreenZen que obriga você a resolver exercícios de matemática para poder entrar em certos aplicativos.

Siga

De volta ao analógico

Ilustração, em fundo verde, de um pássaro entregando uma revista Superinteressante pela janela.
(Kamilla Sill/Superinteressante)

O celular reúne funções antes desempenhadas por diferentes objetos. Retorne a eles: use um despertador ao lado da cama, ande com um relógio no pulso, registre eventos em um planner, anote ideias em um caderno. Em vez de se informar só nas redes sociais, leia também jornais e revistas impressas. A Super ajuda você com isso 😉

Detox digital

Tudo bem passar algum tempo nas telas, o problema é o uso inconsciente. Identifique quando você usa o celular por escolha ou só para saciar a vontade de usá-lo.

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As notificações são como cassinos: você fica curioso para saber se será uma recompensa (um zap da crush) ou uma pena (e-mail do banco). Desative tudo que for desnecessário.

Não leve o celular para a cama – aliás, nem para o quarto. Além de atrasar sua hora de dormir, o estímulo e a luz da tela prejudicam a qualidade do sono.

Procure hobbies para preencher o tempo – de preferência, que não sejam atividades produtivas. Socialização, tempo na natureza e exercícios são boas opções.

Se você está determinado a usar menos o celular em 2026, volte ao papel e caneta com os novos cadernos e planners da Super em parceria com a Jandaia! Trouxemos novas capas com o design que é a cara da revista 🙂 Compre no Atacado Jandaia.

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Capa de caderno da Superinteressante
(Ilustração: Tayrine Cruz/Divulgação)
Caderno da Superinteressante
(Ilustração: Feu/Divulgação)

Fonte: Lucas Freire, psicólogo e autor do livro Exaustos: Imaginando saídas para o cansaço diário.

Exaustos: Imaginando saídas para o cansaço diário

Livro Exaustos

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