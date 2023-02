O que nós hoje chamamos de Alemanha só surgiu no final do século 19. Até então, a região na Europa passou muito tempo sendo formada por tribos e estados não unificados, e os povos ao redor atribuíram nomes a esses habitantes conforme as eras.

Um dos primeiros nomes conhecidos da região foi dado pelos romanos. Eles a chamavam de Germania, que significava “terra dos Germani”. O que era latim mais tarde seria incorporado e trazido para outros idiomas: é o caso do indonésio (Jerman) e do inglês (Germany).

Já o nome Alemanha que usamos no português – e que também é dividido com o francês (Allemagne) e com o filipino (Alemanya), por exemplo – tem origem em Alemanni, um povo formado por pedaços de outros povos germânicos. Eles chegaram a ocupar a região da Alsácia e norte da Suíça, mas foram dominados pelos francos no fim do século 5º.

Um nome menos popular para o país tem relação com a tribo dos saxões. Como os povos mais ao norte da Europa tinham mais contato com eles, acabaram chamando a região de acordo – daí vem, por exemplo, Saksa, o finlandês para a Alemanha.

Já os povos eslavos foram um pouco diferentes. Eles não eram capazes de entender as diferenças linguísticas com os povos germânicos, e os nomearam de acordo com essa dificuldade: němьci, “aqueles que não falam como nós”, deu origem ao termo croata (Njemačka) e ao polonês (Niemcy)

Por fim, a inspiração do nome em alemão (Deutschland) foi a única que veio dos próprios habitantes. Enquanto os outros termos eram como estrangeiros se referiam à região ou ao povo, as pessoas dali se chamavam de diutisc no alemão arcaico, que significava algo como “do povo”. Com o tempo, a língua alemã se desenvolveu; os cidadãos viraram Deutsch e o país, Deutschland – “a terra do povo”.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram